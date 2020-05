Dummheit und Dekadenz sind eine gefährliche Mischung: Das Corona-Tagebuch von Stephan Boden

Brandenburg/H

Der in Brandenburg an der Havel lebende Autor Stephan Boden führt ein Corona-Tagebuch. Die MAZ veröffentlicht die Erlebnisse regelmäßig und exklusiv.

Corona-Tagebuch, Dienstag, 19. Mai 2020

Warren Buffett gilt als einer der bekanntesten Investoren, Finanzjongleure und Geldmacher. Fast legendärer als seine außerordentlichen Fähigkeiten, aus irre viel Geld unfassbar viel Geld zu machen, sind seine Sprüche. Es gibt gleich Dutzende Zitatensammlungen des amerikanischen Multimilliardärs. Meistens handeln sie von dem Spiel mit der Börse und dem großen Geld, sind aber häufig auf verschiedene Bereiche des Lebens übertragbar. Mein Lieblingszitat von ihm ist dieses:

Der Autor Stephan Boden bei der Arbeit an seinem Corona-Tagebuch für die MAZ. Quelle: Stephan Boden

„Man sieht erst, wenn die Ebbe kommt, wer die ganze Zeit über ohne Badehose geschwommen ist.“ Das deckt sich mit dem Zitat von Helmut Schmidt, welches ich in diesem Tagebuch bereits zitierte: „In der Krise zeigt sich der Charakter.“

Nun, von der Fußball-Bundesliga habe ich mich verabschiedet, weil dort offenbar niemand eine Badehose anhatte, geschweige denn Charakter hat. Dort wurde offenbar nur mit schweren Goldketten geschwommen. Soll heißen: Dummheit gepaart mit Dekadenz sind zwei Dinge, denen ich nicht mehr zujubeln möchte.

Ich bin ein politisch interessierter und informierter Mensch. Politik ist für das Gemüt auch nicht immer gut, aber wenigstens kann man davon ausgehen, dass dort – bis auf einige Ausnahmen (Stichwort: Hundekrawatten) – Intellekt ein vorhandenes Merkmal ist. Nun aber kommen Warren Buffett und Helmut Schmidt ins Spiel, sowie ihre sehr passenden Zitate.

Michael Kretschmar ist König von Sachsen, Christian Lindner ist der Kaiser von der FDP. Vor allem Herr Lindner, der, der damals nicht regieren wollte, weil er das irgendwie falsch fand, fällt seit Monaten dadurch auf, dass er die Server des Kurznachrichtendienstes Twitter an den Rand des Zusammenbruchs bringt. Er twittert scheinbar im Sekundentakt und tut dann immer so, als wäre die Welt besser, wenn er regieren würde.

Er sieht sich auch gern als Mann klarer Worte. So machte er, als dieser Hertha-Spieler durch sein Facebook-Video auffiel, unmissverständlich klar, dass so etwas hart bestraft werden müsse. Und zwar so hart, dass „es Bundesligaprofis auch merken“. Soll heißen: Wer sich dumm verhält und das auch noch öffentlich, braucht eine ordentliche Abreibung. Mein Opa hätte das „`nen Arsch voll“ genannt.

Nun waren der Kaiser von der FDP und Herr Gröpel, der mal Honorarkonsul von Weißrussland war, zusammen mit ihren Königinnen am Wochenende im Berliner Restaurant Borchardt einen Happen essen. Dort hängen stets viele Politiker, Journalisten und Promis herum. An diesem Abend war der Laden so rappelvoll, dass die Polizei kommen musste, weil die Hygieneregeln nicht eingehalten wurden. Dafür können weder Kaiser Lindner noch Konsul Gröpel was.

FDP-Chef Lindner schwimmt ohne Badehose

Aber jetzt kommt das mit der Ebbe, der Badehose und dem Charakter: Der Abschied der beiden „Freunde“ war gar nicht corona-like, sondern sie umarmten sich fest und innig, Lindner hatte dabei seine Stoffmaske auf halb Acht, also unterm Kinn. Das ist in doppelter Hinsicht dumm, denn nicht nur die Umarmung in der Öffentlichkeit ist dämlich – man könnte auch wissen, dass man in einer solchen Promi-Bude auch ständig fotografiert wird. Genau das passierte und der Hardliner Lindner stand sofort in der Presse.

Gestern hat er sich samt Rechtschreibfehler auf Twitter dafür entschuldigt. Es sei „eine Unkonzentriertheit“ gewesen. Ich bin gespannt, welche Strafen er nun für sich einfordert.

Sachsens Ministerpräsident verstößt gegen eigene Verordnung

Michael Kretschmer indes fuhr mit seinem Tourenrad zu einer Hygienedemo, wo er mit den Demonstranten reden wollte. Das ist zwar ein gutes Ansinnen, jedoch hielt er sich dabei weder an die Abstandsregeln noch trug er eine Nase-Mund-Bedeckung. Laut sächsischer Verordnung, also dem Gesetz des Sachsenkönigs höchst selbst, ist das verboten.

Nichts als faule Ausreden

Kretschmer indes rechtfertigte sich: „Ich habe (...) überlegt, was ich mache, und entschieden, dass ich sie jetzt mal nicht aufsetze. Wenn man mit Menschen sprechen will, die die Maske grundsätzlich ablehnen, gibt es nur zwei Möglichkeiten: Man trägt selbst keine – oder es gibt kein Gespräch.“.

Auch für Günther sind das aufregende Zeiten. Quelle: Stephan Boden

Das ist in etwa so, als würde man einem nackten Flitzer in einem Bundesligastadion entweder nur nackt entgegentreten und mit ihm reden, oder es lassen.

Nachdem ich diese beiden Geschichten gestern las, während der kleine Ivan friedlich neben uns schlummerte, habe ich entschieden, an diesem Tage nichts mehr zu lesen sondern mir nur noch meine tolle Frau, meinen süßen Hund und mein herrliches Baby anzusehen. Das hat den Tag dann echt gut gemacht.

Von Stephan Boden