Durch die Bahnhofstraße in Ziesar rollt wieder der Verkehr

Ziesar

Aufatmen bei den Anwohnern in der Gartenstraße und im Brandenburger Tor. Ihre Straßen müssen nicht mehr als Umleitung für Fahrzeuge auf dem Weg in Ziesars Innenstadt herhalten. Denn durch die Bahnhofstraße rollt der Verkehr wieder. Nach einem grundhaften Ausbau der Fahrbahn und einer Erneuerung der Gehwege, Straßenbeleuchtung und Seitenstreifen kann die wichtige Zufahrt in Richtung Altstadt wieder genutzt werden. „Wir sind fertig. Die verkehrsrechtliche Anordnung ist auch da. Was noch fehlt, sind die Halteverbotsschilder auf der stadtauswärtsführenden Fahrbahnseite“, sagte Bauamtsmitarbeiter Peter Oldenburg der MAZ am Freitag.

So sieht die Bahnhofstraße an der Einmündung Am Weinberg aus. Quelle: Silvia Zimmermann

Die Stadt Ziesar hat als Bauherrin hat samt Fördermittel über 860 000 Euro in das Projekt investiert, das von der ortsansässigen Firma Grigat Bau realisiert wurde. Es handelte sich um das erste große Straßenbauprojekt außerhalb des Sanierungsgebietes. Auffälligste Veränderung für die Autofahrer: Statt Pflaster gibt es jetzt eine Fahrbahn aus Asphalt. Für Fußgänger sind die Stolperfallen auf den Gehwegen Geschichte. Außerdem haben 40 junge Winterlinden den alten Baumbestand abgelöst. Erneuert wurden ebenso Leitungen für Trink- und Abwasser sowie der Regenwasserkanal.

Zur nächsten Baustelle in Ziesar wird die Straße Am Weinberg. Quelle: Frank Bürstenbinder

Mit der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge im Land Brandenburg 2019 fallen für die Hauseigentümer keine Kostenbeteiligungen an. „Ohne diese Lösung wäre der Straßenausbau bei den Anwohnern wohl schwer zu vermitteln gewesen“, mutmaßt Bürgermeister Dieter Sehm. Er verweist bereits auf das nächste kommunale Bauvorhaben in Ziesar. Wenn die beantragten Fördermittel bewilligt werden, ist als nächstes die Straße Am Weinberg an der Reihe.

Von Frank Bürstenbinder