Brandenburg/H

dAm Mittwoch beobachteten Mitarbeiter eines Supermarktes in der Neuendorfer Straße einen Mann, der im Markt Getränke aus dem Regal nahm und diese an Ort und Stelle austrank. Er weigerte sich anschließend, die Ware zu bezahlen. Der alarmierten Polizei gelang es auf der Wache, die Identität des 24-Jährigen zu ermitteln, nachdem er sich vor Ort nicht ausweisen konnte. Er hat nun ein Verfahren wegen Ladendiebstahls an der Backe.

Von MAZ