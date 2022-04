E-Mail nach Dänemark: Brandenburger wollen von der Polizei Infos zum Skoda in der Max-Herm-Straße

Brandenburg/H

Der herrenlose Skoda beschäftigt nicht nur das Brandenburger Ordnungsamt, sondern jetzt auch die dänische Polizei. Weil der Wagen nach über drei Jahren nicht aus der Max-Herm-Straße verschwindet, ermitteln Lutz Dieckmann und einige Anwohner selbst.

Brandenburger schreiben Mail an die Polizei in Kopenhagen

Der 76-Jährige läuft zum Fahrzeug, notiert das Kennzeichen und gibt die Daten anschließend bei der dänischen Plattform „Tjek Bil“ ein. Die Homepage zeigt daraufhin an, ob das Fahrzeug noch zugelassen ist, doch das ist wohl nicht der Fall.

„Der Wagen ist schon seit Monaten abgemeldet, er müsste also längst verschwunden sein. Vielleicht passiert was, wenn dieser Fall international bekannt wird“, sagt Dieckmann. Weil er aufklären will, schreibt er eine Mail an die Polizei in Kopenhagen.

„Die Informationen sollten gleich in die Hauptstadt, zur höchsten Stelle“, sagt er der MAZ. Dann findet er heraus, dass der Wagen aus Ballerup, Brandenburgs Partnerstadt stammen könnte. Daraufhin schreibt er der Verwaltung in Region Hovedstaden. „Irgendwo in Dänemark muss doch jemand zuständig sein, das Brandenburger Ordnungsamt macht ja nichts“, sagt er.

Herrenloser Skoda ist wohl über 20 Jahre alt

Nach seiner Recherche behauptet er, dass der Skoda-Kombi über 20 Jahre alt sei und 235.000 Kilometer auf dem Tacho habe. Der Brandenburger Rentner und seine Freunde wollen so beweisen, dass der Wagen verschwinden muss.

Die dänische Polizei antwortet Dieckmann schnell, die Beamten bitten ihn aber, sich wiederum an die deutschen Ordnungshüter in Brandenburg an der Havel zu wenden. Für Lutz Dieckmann ist diese Antwort eine Enttäuschung, denn er hatte auf neue Ermittlungen gehofft.

Lutz Dieckmann hofft auf neue Erkenntnisse der dänischen Polizei. Quelle: André Großmann

Dennoch könnte sich jetzt etwas ändern. Denn wenn der Skoda nicht mehr zugelassen ist, darf er laut Stadtsprecherin Natalie Preißler „nicht mehr im öffentlichen Verkehrsraum bleiben“. Trotzdem kann es dauern, bis der Wagen verschwindet. Laut Preißler kann es in einigen Fällen zu „lang dauernden Verwaltungsverfahren“ kommen, bei denen die Behörden den Fahrzeughalter auffordern, ihren Wagen zu entfernen.

Wenn daraufhin nichts passiert, kann die Behörde anschließend den Skoda auf Kosten des Halters entfernen lassen, das geschieht aber erst nach dem Verfahren. Herbert Przybylak und Lutz Dieckmann beobachten den Wagen weiter jeden Tag. Sie stört, dass der Skoda schräg steht und zwei Parkplätze belegt.

„Ich habe alles versucht, was möglich ist, jetzt liegt es an den Behörden. Wenn der Wagen hier noch ein weiteres Jahr stehen sollte, wird er noch zur Sehenswürdigkeit von Hohenstücken“, sagt Dieckmann.

Von André Großmann