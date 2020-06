Brandenburg/H

Das Brandenburger Einkaufszentrum in Wust meldet einen Wechsel an seiner Spitze. Der 51 Jahre alte Stephan Raml ist neuer Center Manager, gibt das Unternehmen bekannt.

Nach 19 Jahren endet somit die Zeit für den Vorgänger als Center-Manager Eckhard Knaack. Er geht in den Ruhestand. Sein Nachfolger Stephan Raml hat Center Erfahrung, er leitete bereits fünf SShoppingcenterdes Unternehmens ECE Projektmanagement.

Anzeige

„Ich freue mich sehr, diesen etablierten Standort zu übernehmen“, wird Raml in einer Pressemitteilung zitiert. Er sieht das EKZ Wust nach der jüngsten Umgestaltung gut auf die Verbraucherbedürfnisse ausgerichtet und für die Zukunft gerüstet.

Weitere MAZ+ Artikel

Leitung des Stern-Centers Potsdam

Seit Juni ist der neue Mann am Standort. Erfahrung bringt er reichlich mit. So ist Raml für ECE seit 20 Jahren als Center-Manager tätig. Er leitete in dieser Zeit fünf Shopping Center, darunter das Stern-Center Potsdam, die Potsdamer-Platz-Arkaden in Berlin-Mitte und den Anger 1 in Erfurt.

Das Brandenburger EKZ Wust wurde 1992 eröffnet. Jährlich besuchen das Center mit seinen 46 Shops etwa 1,7 Mio. Besucher, so die Angaben des Unternehmens. Ankermieter sind Kaufland, Modepark Röther, Expert, Intersport, Spiele Max und Deichmann.

Von MAZ