EKZ Wust und Modepark Röther sind startklar

Brandenburg/H

Einige hundert Kunden begehren an diesem Donnerstag Einlass in den Modepark Röther, dem neuen Ankermieter im Einkaufszentrum Wust. Um Punkt 10 Uhr durchschneidet Firmenchef Michael Röther das obligatorische Band. Der Weg ist frei in das neue Bekleidungsgeschäft, das auf rund 5700 Quadratmetern Mode vieler bekannter Marken anbietet.

Zugleich feiern der Center-Eigentümer Madison International Realty und die Hamburger Redos-Gruppe die Modernisierung des Einkaufszentrums im Brandenburger Ortsteil Wust an der Bundesstraße 1. Vorangegangen sind eineinhalb Jahre Umbauarbeiten bei laufendem Betrieb.

46 Geschäfte auf 40 000 Quadratmetern

Auf rund 40 000 Quadratmetern Gesamtmietfläche bietet das EKZ Wust Platz für derzeit 46 Geschäfte und Gastronomiebetriebe. Redos-Geschäftsführerin Carola Obermöller bemüht sich aktuell, weitere Mieter für das modernisierte Einkaufszentrum auf der grünen Wiese zu gewinnen.

Rund 13 Millionen Euro sind nach Auskunft des Eigentümers in die Umgestaltung und die Modernisierung des Centers geflossen.

Das EKZ Wust zählt bisher 1,7 Millionen Besucher im Jahr, berichtet der Betreiber, Unibail-Rodamco-Westfield. Es sollen nun mehr werden.

Von Jürgen Lauterbach