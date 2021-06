Brandenburg/H

Der Angeklagte im Amtsgericht Brandenburg an der Havel tut sogar der Richterin einen Moment lang leid. Denn soweit bekannt leidet der 36 Jahre alte Brandenburger an einer fortschreitenden Lungenkrankheit, sodass er sogar in Frührente gehen musst.

Doch obwohl er geständig ist und sich entschuldigt, muss der Betrüger wieder ins Gefängnis. Weil er unverbesserlich zu sein scheint.

Seine vielen einschlägigen Vorstrafen fallen Thomas G. an diesem Dienstagvormittag im Brandenburger Amtsgericht auf die Füße.

Staatsanwältin Hanna Urban wirft dem 36-Jährigen aktuell mehrere Betrügereien aus dem Sommer und Herbst 2019 vor. Thomas G. war kurz zuvor erst auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen worden. Er beschließt daher, dort anzuknüpfen, wo er vor der Haftzeit aufgehört hat. Unschuldige Leute übers Ohr hauen.

„Ich war obdachlos, hatte kein Geld und keine Hilfe, von irgendwas musste ich leben“, erklärt er im Gerichtssaal. Sein Haftentlassungsgeld habe er aufgebraucht, um alte Schulden abzutragen.

Also bietet er, kaum in Freiheit, wieder Wertgegenstände auf Ebay Kleinanzeigen zum Verkauf an. Doch die Spiegelreflexkamera für 850 Euro besitzt er so wenig wie die Goldkette für 950 Euro, für die sich auf der Verkaufsplattform im Internet ebenfalls ein Käufer findet.

600 Euro für Thermomix

Der Thermomix existiert immerhin, doch die gutgläubige Käuferin bekommt ihn nicht für ihre 600 Euro. Denn Thomas G. hat schon längst mehr Geld von einem anderen Bieter bekommen. Die arme Frau ist ihr Geld los.

Denn die Kunden des Betrügers zahlen im Voraus, warten dann ewig auf die versprochene Ware, schreiben schließlich dem angeblichen Verkäufer, werden vertröstet, verlieren das Vertrauen und erstatten am Ende Anzeige bei der Polizei.

So geht es auch mit zwei Sätzen Autorädern im Wert von jeweils rund 800 Euro. Im Gegensatz zu den anderen Betrügereien bestreitet der Angeklagte diese beiden Scheinverkäufe. Für die Verurteilung spielen sie kaum eine Rolle.

Einschlägige Vorstrafen

Denn dem Schöffengericht und der Staatsanwältin ist längst klar geworden, dass Thomas G. in jenen Monaten seine alte Masche aufgegriffen und seinen Lebensunterhalt mit gewerbsmäßigem Betrug bestritten hat.

So wie damals, 2014 und 2015. Seinerzeit ist der junge Mann spielsüchtig und finanziert diese Sucht immer wieder mit Scheinhandelsgeschäften auf Ebay. Mehr als 40 Mal betrügt er arglose Menschen.

Tolle Eintrittskarten

Wiederholt macht er seinen Opfern weis, er hätte Eintrittskarten für die Top-Fußballspiele Bayern München gegen Borussia Dortmund im Angebot oder für das Musikfestival in Wacken und für ein Konzert der Band Foo Fighters.

Alles nicht wahr und ein ebensolcher Betrug wie die Goldketten, Goldmünzen und Goldbarren, die er für teures Geld im Internet anbietet. Der große Schwindel fliegt natürlich auf. Ein Gericht brummt dem gebürtigen Oranienburger drei Jahre Gefängnis auf. Er wird vorzeitig entlassen, soll sich aber bis September 2023 straffrei bewähren.

Zwei Jahre und vier Monate Haft

Das misslingt gründlich. Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat im aktuellen Verfahren nicht einmal alle Betrugsfälle angeklagt, fordert gleichwohl zwei Jahre und acht Monate Haft wegen gewerbsmäßigen Betruges.

Das Schöffengericht bleibt vier Monate unter diesem Strafmaß. Doch es bedeutet, dass Thomas G. zurück hinter Gitter gehen muss. Dabei war der von seiner Ex-Partnerin getrennt lebende Vater eines Mädchens einst dem Rat seines Vaters gefolgt.

Mit dem Abschluss der zehnten Schulklasse lernte er drei Berufe. Um so einmal flexibel zu sein, wie Vater damals sagte. Doch Thomas G. wurde in keinem seiner drei Berufe je ernsthaft tätig. Immerhin hatte er zuletzt einen Minijob gefunden. Als Bestatter.

Von Jürgen Lauterbach