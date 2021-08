Ragösen

Mitten im Dorf, gegenüber von der Kirche, steht der Jugendclub Ragösen. Eine große hölzerne Schiebetür und eine Heuluke verraten noch, dass das Gebäude früher einmal ein Schweinestall war. Seit mittlerweile 40 Jahren trifft sich hier jetzt die Ragösener Jugend. “Unsere Eltern haben sich hier schon kennengelernt und zusammen abgehangen”, erzählt Franzi Herz. “Und unsere Generation trifft sich jetzt schon bald seit zehn Jahren hier”, ergänzt André-Leon Schulze. Für die beiden Ragösener ist der Jugendclub immer noch wie ein zweites Zuhause.

Letztes Jahr haben sie einen Raum komplett renoviert. Neuer Boden, neue Wände. Alles in Eigenregie. “Wir finanzieren uns komplett selbst”, sagt Schulze stolz. Jedes Mitglied zahlt einen festen Beitrag pro Monat. Dafür bekommt man die Getränke günstiger, muss aber auch mal hinter der Bar aushelfen, am Grill stehen oder beim Aufräumen unterstützen. Das Gebäude wird auch vom CVJM Bad Belzig genutzt, die vor vor allem Aktionen für die Jüngeren planen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir können hier komplett machen was wir wollen“

Aber meistens gehört der Jugendclub den Älteren. “Wir können hier komplett machen was wir wollen”, sagt Herz. Der Club ist im Dorf bekannt, viele haben hier ihre eigenen Jugend verbracht. Über die Lautstärke beschwert sich selten jemand. Jedes Jahr an Heiligabend versammeln sich auch ältere Generationen in dem ehemaligen Schweinestall und erinnern sich bei Bier an die alten Zeiten.

Draußen vor der Tür knattert Schulzes Primus. 22 PS, Baujahr 1939. Der Trecker ist vor eine Pferdekutsche gespannt. “Damit fahren wir heute durch das Dorf”, verkündet Schulze. Aus dem ursprünglich geplanten Dorfspaziergang wird eine Spazierfahrt. Als erstes passiert der Trecker ein graues Gebäude. “Hier war früher der Kindergarten. Da wo alles begann”, sagt Herz bedeutungsvoll. Die Kita ist irgendwann nach Dippmannsdorf umgezogen. Aber viele Freundschaften, die damals entstanden sind, existieren noch heute.

MAZ-Serie: Zuhause an der B 102 In der Serie „Zuhause an der B 102“ stellen wir kleinere Orte vor, die direkt an der Bundesstraße liegen und die viele vielleicht nur vom Vorbeifahren kennen. Jede Woche nimmt uns ein Ortskundiger auf einem Spaziergang mit durch sein Zuhause.

Manche der ehemaligen Kindergarten-Gruppe sind weggezogen, aber die meisten kommen immer wieder. So wie Franzi Herz. Sie arbeitet als Erzieherin in einer Wohngruppe in Werder. 40 Minuten mit dem Auto sind es bis Ragösen. Sie kommt manchmal fast jedes Wochenende. Eigentlich wollte sie die Leitung des Jugendclubs schon vor fünf Jahren abgeben, aber sie ist immer noch dabei. “Für mich ist klar, dass ich irgendwann zurückkomme”, sagt sie. “Es geht einfach nicht ohne.”

Stand-Up-Paddling auf dem Mühlenteich

Der Trecker tuckert Richtung Bullenberg, ein Ortsteil von Ragösen. Vorbei an grüßenden Nachbarn, einem Spargelhof, Feldern, einem kleinen Spielplatz. Rund 600 Menschen wohnen in Ragösen. Wie war das hier aufzuwachsen? “Toll. Wir hatten ja alles hier, was wir brauchten. Den Spielplatz, den Jugendclub, den Bäcker und sogar ein Café”, sagt Herz. Und den Mühlenteich.

Der ist eigentlich ein Angelteich, aber die Angler haben nichts gegen ein paar Schwimmer. Ein paar Jungs schwingen sich gerade mit einem Seil in das Wasser und übertrumpfen sich dabei gegenseitig mit ihren Salti. Auch mit den jüngeren Mitgliedern des Jugendclubs sind Herz und Schulze manchmal hier, zum Beispiel zum Stand-Up-Paddling.

Gegenüber liegt die ehemalige Mühle. Die war früher Wochenendwohnsitz eines gewissen Johannes Köhler, einem Konstrukteur aus Berlin. “Der hat unter anderem diese Traktor hier gebaut”, sagt Schulze und tätschelt die Motorhaube des Primus. Und nicht nur das: Schulzes Großvater war Köhlers persönlicher Chauffeur. “Immer, wenn Köhler Lust auf eine Ausfahrt hatte, sendete er einen Boten und mein Großvater musste die Pferde anspannen”, sagt Schulze. Er schüttelt den Kopf, als könnte er heute selbst kaum glauben, dass man früher noch mit Kutschen durch die Gegend gefahren ist. Auch Schulzes Vater ist Fuhrunternehmer, mit einer Leidenschaft für alte Traktoren.

„Wenn, dann war uns zusammen langweilig“

Die hat er an seinen Sohn weitergegeben. “Ich konnte schon Trecker fahren, bevor ich überhaupt eingeschult wurde”, erzählt Schulze und grinst. Einmal im Jahr trifft er sich mit anderen Begeisterten aus der Umgebung zum Schleppertreffen. Aber die Traktoren sind nicht nur sein Hobby. Der 20-Jährige macht gerade eine Ausbildung zum Land- und Baumaschinenmechatroniker. Jetzt steuert er den Primus wieder auf die Briesener Straße.

Herz deutet nach rechts. “Da weiter oben ist der Polz. Da haben wir früher immer Osterfeuer gemacht”, sagt sie. Sie erinnert sich noch, wie sie als Kind neben dem großen Feuer gespielt hat, an die Musik und die Suppe aus der Gulaschkanonen. Leider konnte der Jugendclub die Kosten irgendwann nicht mehr tragen, jetzt gibt es nur noch einen kleinen Ostertanz auf dem Hof mit einer Feuerschale.

Ob ihnen trotz all der Feste mal langweilig war? “Bestimmt. Aber wenn, dann war uns allen zusammen langweilig”, sagt Herz. Sie kann sich kaum einen Tag daran erinnern, an dem sie mal alleine gespielt hat. hat immer bei den Freunden geklingelt und ist dann zusammen durchs Dorf getobt, hat früher Baumhäuser gebaut oder später im Jugendclub abgehangen.

Seit 14 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr

Zurück auf der Ragösener Straße. Schulze hält an einem roten Gebäude und springt vom Trecker. Die Freiwillige Feuerwehr von Ragösen. André-Leon Schulze ist hier seit 14 Jahren Mitglied. “Wir haben eine der größten Jugendfeuerwehren in der Region. Fast jeder Jugendliche in Ragösen war oder ist hier Mitglied”, sagt Schulze stolz. Ab und an löscht die Feuerwehr noch einen Brand, aber sie richtet auch viele der Dorffeste aus, hilft beim Maibaumaufstellen oder beim Weihnachtsbaumverbrennen.

Schulze ist nicht nur in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Er singt auch im Männergesangsverein des Dorfes, gemeinsam mit seinem Vater. Schulze singt Bass. Der Chor tritt auf Dorffesten, wie dem Pfingstfest auf. Die Männer schmettern Klassiker, wie die “Kleine Kneipe” von Peter Alexander oder “Leinen los, voll Fahrt” von Santiano. Vorne in der ersten Reihe stehen oft Schulzes Freunde vom Jugendclub und jubeln ihm zu.

Ragösen in Zahlen Ragösen wird erstmals 1323 in einer Urkunde von Herzog Rudolf I. als „villa Rogosene“ erwähnt. Der Ortsname ist eine Ableitung des sorbischen Wortes rogož, was so viel wie Schilf oder Rohrkolben bedeutet. Im Jahre 1582 verkaufte Kurfürst August von Sachsen die Mahlmühle am Briesener Bach zusammen mit dem Schäfereivorwerk Bullenberg an Ernst von Thümen auf Klein Briesen. Damit wurde erstmals das „Forwergk am Bolenberg“ in einer Urkunde erwähnt. Über 200 Jahre später wird die Kolonie Bullenberg nach Ragösen eingemeindet. Die Dörfer Ragösen und Bullenberg litten stark unter den Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges. Von den ursprünglich 170 Einwohnern Ragösens überlebten damals nur 90. Ragösen wurde am 31. Dezember 2002 nach Bad Belzig eingemeindet.

Weiter geht es zum Sportplatz. Hier trainiert der SV Eiche Ragösen. Die Spielerbilder, die in einem Glaskasten am Vereinsheim hängen, sind von der Sonne ausgeblichen. Herz und Schulze erkennen trotzdem alle. “Der war mit uns im Kindergarten.” “Der auch.” Neben dem Heim wacht Egon Eiche über den Platz. Das aus Holz geschnitzte Eichhörnchen ist das Maskottchen des Clubs. Es gibt auch ein Kostüm. “Ich kam noch nie zu der Ehre das zu tragen”, sagt Schulze. “Vielleicht besser so. Dadrin soll es ganz schön nach Schweiß riechen”, sagt Herz.

Der Jugendclub unterstützt den Fußballverein SV Eiche Ragösen

Die Mitglieder des Jugendclubs unterstützen den Verein wo sie nur können. Beim Grillen, beim Ausschenken oder beim Jubeln an der Seitenlinie. Das war nicht immer so. “Es gab früher so eine Art Feindschaft zwischen Sportverein und Jugendclub”, sagt Herz. Einigen waren die Feiereien des Jugendclubs ein Dorn im Auge. Aber das Kriegsbeil ist mittlerweile begraben, seitdem unterstützen sich die Vereine gegenseitig.

André-Leon Schulze biegt in den Kastanienwinkel ein, von Ragösenern wird die Straße nur “der Winkel” genannt. Als sie noch Jünger waren, sind Herz und ihre Freunde hier oft mit Skateboards und Inlinern langgefegt, weil der Asphalt so schön glatt ist. Einmal im Jahr wird hier das Pfingstfest gefeiert. Eine Metallplatte verrät, wo im Mai immer der Pfingstbaum aufgestellt wird. Zu dem Fest kommt das ganze Dorf zusammen.

Mit Kuchen vom Jugendclub, einer Kegelbahn von der Feuerwehr, Luftbüchsenschießen vom Schießverein, Torwandschießen vom Fußballverein. Der Männerchor singt, der Frauenchor auch, der Kindergarten führt etwas auf. Dann wird bis spät in die Nacht getanzt, drei Tage Ausnahmezustand. “Und wehe man ist nicht dabei, dann verpasst man wieder alles”, sagt Herz. Kein Wunder, dass die Ragösener Jugend immer wieder zurückkommt. Es geht einfach nicht ohne.

Von Lena Köpsell