Brandenburg/H

Zur Fußballweltmeisterschaft 2010 ist David Kappel das erste Mal nach Südafrika geflogen. Da war es um ihn geschehen. Er packt seine Koffer und ließ schweren Herzens alles zurück. Seine Familie, seine Freunde und seinen Verein BSC Süd 05. Elf Jahre später ist David Kappel ein bekannter Sportjournalist und ein glücklicher Familienvater.

Kappel hat damals für eine deutsche NGO gearbeitet, die Fußballprojekte in Townships unterstützte. Zur WM 2010 wurde er dann zum ersten Mal nach Südafrika eingeladen. „Das waren zehn verrückte Tage. Tagsüber haben wir mit den Kindern in den Townships barfuß Fußball gekickt, abends waren wir tanzen und dazwischen haben wir Spiele geguckt.“ Bei einem der Spiele – Deutschland gegen Australien – hat Kappel abends im Hotel Kellnerin Lumka Mabusela kennengelernt.

Kappel wird Sportjournalist bei Soccer Laduma

„Our World Cup Fairytale“ (Deutsch: Unser Weltmeisterschaftsmärchen) nennen David und Lumka Kappel ihre Kennlerngeschichte. Es ist die große Liebe. Ein Jahr später zieht Kappel nach Südafrika. 2013 kommt seine Tochter Milani zur Welt, 2017 heiraten Lumka und David Kappel, 2019 wird sein Sohn Luthando geboren. Zur Hochzeit kommen Freunde und Familie aus Deutschland angereist. „Die hatten erst mal echt einen Kulturschock“, erinnert sich Kappel. Er selbst hat sich schnell eingelebt. Mittlerweile wundert der ehemalige Potsdamer sich eher über den deutschen Pessimismus, wenn er am Flughafen in Deutschland landet.

David Kappel trifft als Sportjournalist in Südafrika auch internationale Fußballlegenden, wie zum Beispiel Lothar Matthäus. Quelle: privat

Nach der NGO-Arbeit landet der 36-jährige Fußballfan bei Soccer Laduma in Kapstadt, einer der größten afrikanischen Online-Fußball-Seiten. Und das ohne Erfahrung im journalistischen Schreiben. „Die haben mir echt eine Chance gegeben“, wundert sich Kappel noch heute. Und er hat sie genutzt, ein Jahr später wird er Redakteur. Kappel schreibt hauptsächlich über internationalen Fußball. Seine Beiträge werden millionenfach geklickt. Für Interviews reist er um die Welt und trifft Fußballgrößen wie Lothar Matthäus oder Neymar.

Fangesänge hört man selten, dafür Vuvuzelas

Mittlerweile schreibt Kappel für ein kleineres Fußballmagazin iDiski Times und fokussiert sich mehr auf den lokalen Fußball in Südafrika. Die Großen darf er trotzdem noch interviewen. Zum Beispiel den südafrikanischen Ex-Profi Benni McCarthy, der jetzt als Trainer für die Nationalmannschaft gehandelt wird.

Die meisten südafrikanischen Fußballer fangen in den Townships an zu spielen. „Das merkt man dem Stil oft an. Die Südafrikaner sagen oft, sie seien die ’Brasilianer Südafrikas’“, sagt Kappel. Übersteiger und Tunneln werde von den Fans mehr gefeiert, als wenn jemand an der Linie klärt oder mal ein Tor schießt. Und wie unterscheidet sich die Fußballkultur? „Der Vuvuzela-Trend, den die meisten Deutschen noch von der WM kennen, ist ein bisschen abgeebbt. Ab und an spielen bekannte Fans noch auf ihren Riesen-Vuvuzelas“, sagt Kappel. Fangesänge hört man selten in südafrikanischen Stadien, dafür wird mehr getanzt.

Kappel spielte für Brandenburg Süd

Manchmal stolpern Kappels Wörter durcheinander, die deutschen Ausdrücke wollen ihm nicht gleich einfallen. Er spricht eigentlich nur noch Englisch. Nur mit seinen Kindern Milani und Luthando versucht er Deutsch zu reden. Die beiden wachsen dreisprachig auf. Neben Deutsch lernen sie Englisch und Xhosa, Lumka Kappels Muttersprache. Alle zwei Jahre versucht David Kappel mit der Familie zurück nach Deutschland zu fliegen, um Weihnachten in Potsdam bei seinen Eltern zu verbringen. Dann macht er auch immer einen Abstecher nach Brandenburg an der Havel, um mit seiner ehemaligen Mannschaft des BSC Süd 05 auf die alten Zeiten anzustoßen.

David Kappel (vorn re.) hier beim Spiel gegen FC Hansa Rostock II am 26.10.2010. Quelle: Rüdiger Böhme (Archiv)

Obwohl David Kappel sich den ganzen Tag mit Fußball beschäftigt, spielt er selbst kaum noch. Manchmal ärgert ihn das. Er hat neulich von einem Österreicher gehört, der im Urlaub bei einem südafrikanischen Verein mittrainiert hat und dann zwei Jahre in der ersten Liga mitspielte. In Deutschland hat Kappel für Süd in der Oberliga gespielt.

Seit 2010 endete Kappels Karriere als Fußballspieler

Bis zu Kappels Schicksalsspiel 2010. Landespokalfinale gegen seine alte Jugendmannschaft SV Babelsberg 03 im Karl-Liebknecht-Stadion. Er macht das einzige Tor. „In dem Moment dachten wir, wir hätten den Pokal schon in der Hand“, sagt Kappel. Aber es kam alles anders. In der 90. Minute fällt der Ausgleichstreffer, Süd verliert im Elfmeterschießen. Das war das Ende von Kappels Karriere. „Wenn wir das gewonnen hätte, hätten wir gegen den VfB Stuttgart gespielt. Dann wäre bestimmt alles anders gekommen.“

Aber dann wäre es wohl nie zu seinem „World Cup Fairytale“ gekommen. David Kappel hätte seine Lumka nicht kennengelernt und wäre nicht Hals über Kopf nach Südafrika gezogen. „Es war schon richtig, dass das alles so gekommen ist“, sagt Kappel.

Von Lena Köpsell