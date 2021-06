Brandenburg/H

So ändern sich die Zeiten. Vor rund zwei Jahren war der Gebäudekomplex in der Rosa-Luxemburg-Allee 2 ein Ladenhüter, den niemand kaufen wollte. Am 25. Juni wird der Berliner Auktionator Matthias Knake das Verwaltungsgebäude mit Einkaufspassage für ein Mindestgebot von 2,45 Millionen Euro aufrufen.

Das auch Märchenschloss oder Havelpassage genannte Gebäude beherbergte bis zum Jahr 2005 das Brandenburger Arbeitsamt und anfangs auch die Hartz-IV-Behörde Arge. Aldi nebenan und etliche andere Geschäftsleute hielten nahe der großen Kreuzung in Hohenstücken die Stellung.

Doch mit dem Auszug der Behörden und dem Abzug der nahe gelegenen Bundeswehr ging dem Investor zuerst der wichtigste Mieter verloren und anschließend räumten immer mehr Geschäftsleute das Feld. Einige Jahre später war nur noch ein Fünftel der beiden Bürogebäude vermietet und auch die Ladenpassage war ausgedünnt.

Der ursprüngliche Investor, der das Märchenschloss Mitte der 90-er Jahre für rund sieben Millionen Euro nach den Vorstellungen des Arbeitsamtes gebaut hatte, hatte keinen Erfolg mehr mit seiner Immobilie in der Rosa-Luxemburg-Allee. Im Februar 2006 übernahm der Zwangsverwalter das Gebäude.

Es folgten zwischen 2009 und 2011 Zwangsversteigerungstermine, in denen niemand Interesse an dem Büro- und Einzelhandelsensemble in Hohenstücken bekundete.

Einst ein Auslaufmodell

Die Liegenschaft galt seinerzeit als „Auslaufmodell“ und schwer zu vermarkten. Die Gläubigerbank wollte das Problem vor rund zehn Jahren derart dringend lösen, dass der Gebäudekomplex mit dem damaligen Verkehrswert von 2,15 Millionen schließlich für 850 000 Euro angeboten und schließlich verkauft wurde.

Nach Angaben des Berliner Auktionshauses Karhausen ist der aktuelle Zustand des Bürohauses ordentlich und gut. Stellenweise bestehe Renovierungsbedarf.

Matthias Knake, leitender Auktionator und Karhausen-Gesellschafter: „Der Gebäudekomplex mit 3686 Quadratmetern vermietbarer Fläche ist derzeit bereits zu etwa 90 Prozent vermietet.“ Als Hauptmieter weist er das Land Brandenburg aus mit der dort ansässigen Kriminalpolizei.

Bis zu 250.000 Euro Mieteinnahmen

Zu den aktuellen Mietern gehören ein Bildungsträger, eine Arztpraxis sowie mehrere Einzelhändler. Die Mieter verfügen laut Knake über langfristige Verträge. Bei Vollvermietung ließen sich 250.000 Euro Mieteinnahmen im Jahr erzielen.

Bezugsfrei sind seinen Angaben zufolge nur noch die Hausmeisterwohnung, eine Büroetage sowie drei kleine Ladenflächen. Auf dem Areal seien weiterhin 63 Parkplätze vorhanden. Zu den Mietern der Havelpassage gehören ein großer Lebensmittelladen, ein Matratzengeschäft und ein Imbiss.

Live-Auktion

Das Auktionshaus Karhausen will seine Versteigerung mit fast 50 Objekten am 25. Juni ab 12 Uhr in der Friedrichstraße in Berlin veranstalten. Erstmals seit mehreren Monaten sollen wieder Teilnehmer und Gäste zugelassen werden.

Jüngste Auktionen führten zur Vermarktung eines Bahngeländes in Brandenburg an der Havel und der Gewerbeflächen mit dem Kino Movietown in Wust.

Von Jürgen Lauterbach