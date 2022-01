Ehepaar aus Golzow sammelt über 1000 Milchkännchen

Golzow

Immer noch sammeln Menschen die ausgefallensten Dinge – und zwar mit Leidenschaft. So auch Anita und Hans Joachim Dichte in Golzow. Wer das Haus des Ehepaares betritt, dem fällt sofort die große Zahl Sahnekännchen in vielen verschiedenen Vitrinen auf. Bisher zieren 1.057 verschiedene Kännchen die Räume des gemütlichen Hauses. Die Vitrinen für die Sammelstücke hat der ehemalige Bau-und Möbeltischler selbst gebaut.

Die Leidenschaft fing harmlos an

Begonnen hat die Sammelleidenschaft des Ehepaares kurz vor Weihnachten 1991. Damals half der Ehemann wieder einmal bei der Reinigung der oberen Küchenschränke samt aufstehender Dekoration. Die mühevolle Arbeit ärgerte ihn so sehr, dass er die ersten Vitrinen baute und seine Frau damit am Heiligabend überraschte. Einziger Inhalt: ein Sahnekännchen! Das war der Grundstein für die heute umfangreiche Sammlung. Eines der ältesten Sammelstücke ist 120 Jahre alt und stammt von Anita Dichtes Oma.

Teile der Milchkännchensammlung von Familie Dichte. Quelle: Petra Müller

Die verschiedensten Marken mit und ohne Goldrand, großen und kleinen Blüten, klassischem Zwiebelmuster, praktischem DDR-Look, verspielt oder einfach sind in der Sammlung zu finden, wobei das Paar Thüringer Porzellan besonders schätzt. Dafür sind die ehemalige Kindergärtnerin und der Handwerker regelmäßig auf regionalen Flohmärkten unterwegs und schauen, ob sie ein Kännchen erstehen können, dass in ihrer Sammlung noch fehlt.

Freunde sammeln mit

Hänschen Dichte (71) erkennt sicher jedes Teil, damit es nicht zu Dopplungen kommt. So ist jedes der über 1000 Kännchen einzigartig. Ganz leise schwingt die Hoffnung mit, doch noch ein Exemplar aus Meißen bei einem Flohmarktbesuch zu erstehen. Freunde und Bekannte wissen von der Sammelleidenschaft der beiden und haben so manches Stück zur Sammlung beigetragen.

Milchkännchensammlung von Anita und Hans Joachim Dichte. Quelle: Petra Müller

So hat jedes Kännchen seine eigene Geschichte. Es gibt natürlich Milchkännchen, auf die sie besonders stolz sind. Wie zum Beispiel auf ein Exemplar vom Golzower Karnevals Klub mit einer Ehrenplakette, das Anita Dichte 2008 für ihre 20-jährige Mitgliedschaft im GKK bekam. Ein eher unscheinbares Kännchen ist eng mit dem 50-jährigen Ehejubiläum des Paares verbunden.

Geschenk zum Hochzeitstag

Famulus Oliver Notzke hat es den Eheleuten im Gottesdienst bei der Feier der Goldenen Hochzeit in der Pernitzer Kirche geschenkt, nachdem er das Milchtöpfchen in einer feierlichen Zeremonie gesegnet hatte. Gefüllt war es unter anderem mit einer roten Rose, wie im Brautstrauß vor 50 Jahren. Weihnachten und Ostern müssen viele Kännchen der entsprechenden Dekoration weichen. Dabei wird entstaubt und neu sortiert, der Dekorationswechsel dauert dann eine Woche.

Von Frank Bürstenbinder