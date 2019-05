Brandenburg/H

Ein schwerer Verkehrsunfall mit vielen Verletzten ist immer eine Katastrophe. Doch Brandenburg/Havel und das Umland würden ein solches Unglück aktuell noch mehr treffen als sonst.

Denn die vielen gut ausgebildeten Helfer der Katastrophenschutz-Bereitschaft sind seit Freitag in eine Art Streik getreten – weil sie das Gefühl haben, dass die Verwaltung ihnen misstraut. Zugleich bürde sie den Ehrenamtlern zu viel Bürokratie auf.

Der für den Katastrophenschutz in der Stadt verantwortliche Beigeordnete Michael Brandt ( CDU) bestätigt den Konflikt zwischen der Stadtverwaltung und den mehr als 50 ehrenamtlichen Einsatzkräften des Katastrophenschutzes.

„Nicht einsatzbereit“

Als Erster hatte das Online-Portal Meetingpoint über den Streit berichtet. Die Kreisbereitschaftsleitung des beim DRK angegliederten Katastrophenschutzes hatte sich am Freitag bei Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) und anderen Verantwortliche abgemeldet mit den Worten, man gehe in den Status 6, sei als „nicht einsatzbereit“.

Mit anderen Worten: Die große Helfergruppe, die schwer verletzte Menschen bei schweren Unfällen und in anderen großen Schadensfällen versorgt, steht bis auf Weiteres nicht zur Verfügung.

Großes Misstrauen

Zuletzt war die ehrenamtliche Katastrophenschutz-Bereitschaft vor drei Wochen im Einsatz, als zwei Großbrände in Recyclinghof und in der früheren Elisabethhütte zu bewältigen waren.

Die Kreisbereitschaftsleiter mit Eric Haier, Christian Skiba und Sebastian Haase bemängeln in ihrem Schreiben ans Rathaus, dass sich „die Kommunikation zwischen der Leitung der Berufsfeuerwehr, des DRK-Ehrenamtes, der unteren Katastrophenschutzbehörde und der Katastrophenschutzeinheit sehr verschärft“ habe. Meetingpoint zitiert aus dem Brief: „Uns wird ein großes Misstrauen entgegengebracht. Dies trifft bei uns auf Unverständnis.“

Im Kern des Konflikts geht es um die Nutzung der vier Einsatzfahrzeuge für Katastrophenfälle, die nach Auskunft des Beigeordneten Brandt sowohl der Bund als auch die Stadt angeschafft hätten.

Keine gewerblichen Einnahmen

Die Stadt will ihm zufolge sicherstellen, dass das Rote Kreuz mit deren Einsatz keine gewerblichen Einnahmen erzielt und die Fahrzeuge für rein ehrenamtliche Tätigkeit genutzt werden.

Aus diesem Grund hat Feuerwehrchef Mathias Bialek eine neue Linie aufseiten der Verwaltung eingeführt. Die Ehrenamtler müssen für jede einzelne Fahrzeugnutzung einen zweiseitigen Antrag und einen Nutzungsvertrag ausfüllen. Die Kreisbereitschaftsleiter fühlen sich durch die untere Katastrophenschutzbehörde gegängelt.

„Ein solcher erheblicher Verwaltungsaufwand ist der Bereitschaft nicht zuzumuten“, sagt der Mann, der den Katastrophenschutz in der Stadt seit Juni 1992 aufgebaut hat. Wolfgang Reitsch bricht eine Lanze für die sehr gut ausgebildeten Helfer und versteht deren Ärger.

Früher gab’s das nicht

Unter dem früheren Feuerwehrchef Detlef Wolf haben es solche Probleme nie gegeben. Reitsch bedauert, dass das vom DRK gewünschte Gespräch mit der Stadt über das Thema nicht stattgefunden habe, weil niemand auf die Bitte reagiert habe.

Nun also hat die Verwaltung den Salat und muss zusehen, den Konflikt wegen der Nutzung der Katastrophenschutz-Fahrzeuge nachträglich zu lösen. Am Mittwoch soll es dazu ein „klärendes Gespräch“ zwischen der DRK-Spitze und den Verantwortlichen im Rathaus geben. Dem will der Beigeordnete Michael Brandt nicht vorgreifen.

Im falschen Hals gelandet?

„Für mich gibt es keinen erkennbaren Dissens“, sagt der Politiker nach Gesprächen mit beiden Seiten. Er hält es für möglich, dass etwas in den falschen Hals geraten ist. Er gehe unvoreingenommen in das Gespräch, um zu sehen, wo denn die Konfliktlinien sind. Eine Diskussion über Personen möchte Brandt nicht führen.

Für Brandt ist klar, dass man sich wirklich schnell zusammen setzen und eine Lösung finden muss, die er dem Oberbürgermeister vorlegen kann. Denn das DRK sei eine wichtige Komponente, wenn bei einem Unglück massenhaft Verletzte anfallen. So wie es schon wiederholt auf der Autobahn geschehen ist.

Die DRK-Verantwortlichen möchten sich bis Mittwoch auch nicht mehr äußern.

Von Jürgen Lauterbach