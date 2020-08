Eigene Scholle: Lieber Bolzplatz als Spielplatz

Brandenburg/H

Erst sollte es nur ein Spielplatz sein. Jetzt beantragt die SPD-Fraktion einen Spiel- und einen Bolzplatz im Wohngebiet Eigene Scholle. „Zwar besitzen die meisten Familien im Wohngebiet einen Garten, in dem Kinder sich aufhalten können, doch ersetzt dies nicht einen öffentlichen Spielplatz. Denn nur dort können Kinder aus unterschiedlichen Haushalten zusammentreffen. Auch für Eltern ist ein Spielplatz eine wichtige Möglichkeit, zum zwanglosen Austausch mit anderen zu kommen und soziale Kontakte zu knüpfen“, heißt es in dem Antrag an die Stadtverordnetenversammlung.

Nur ein Spielplatz für 3800 Menschen

Derzeit existiere im Stadtteil mit mehr als 3800 Einwohnern nur ein kleinerer Kinderspielplatz am äußersten westlichen Rand – am Fasanenbogen. Ein weiterer Platz, der sich speziell an Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter richtet, sei daher erforderlich.

Jüngst hatten die Sozialdemokraten verlangt, dafür das Grundstück zu nutzen, dass bald an einen privaten Erwerber veräußert werden soll, es liegt in unmittelbarer Nachbarschaft des gerade neu entstandenen Wohngebietes Am Rehhagen – in Richtung Eibenweg.

Kommune soll Flächen suchen

Davon sind sie nun abgerückt, die Kommune soll geeignete Grundstücke finden. Zwischenzeitlich hatte es auch ein Gespräch zwischen Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) und dem Sprecher des Bürgerbeirats Reinhard Reiher gegeben. Einhelliger Tenor: Wichtiger als ein Spielplatz sei ein Bolzplatz, auf dem sich die größeren Kinder austoben können. Eine Fläche am Rand zwischen Eichhorstweg und Wittstocker Gässchen sei denkbar.

Bolzplatz am Rand

Auch sei es denkbar, dass die Kommune einen Teil des Verkaufserlöses vom Privatgrundstück dafür verwendet, sagt Scheller. „Wir brauchen für einen Bolzplatz kein Stadion. Eine Umzäunung und zwei Tore genügen.“ Mit etwa 60.000 Euro müsste man dafür auskommen.

Unterdessen hat Reiher Kontakt zum SV Empor Brandenburg gesucht, Vereinschef Peter Friedling habe angeboten, den Platz zu unterhalten.

Von André Wirsing