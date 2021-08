Brandenburg/H

Die paar Wochen Verschiebung werden die Scholle-Bewohner gern in Kauf genommen haben – derzeit wird der Birkenweg saniert. Ursprünglich sollte es am 14. Juni losgehen, nun war es der 2. August. Bis zum 27. August soll alles fertig sein.

Asphaltdecke in drei Tagen

Ab Montag bis Mittwoch wird zwischen dem Buchen- und dem Eichhorstweg komplett von der Firma Strabag asphaltiert, sagt Lutz Herzberg vom Tiefbauamt. „Danach werden noch die Seitenbereiche hergerichtet, an beiden Seiten wird es 50 Zentimeter breite Bankette geben. Der Graben ist zu profilieren, Einfassungen der Brawag müssen befestigt werden, ein paar Zufahrten brauchen neue Pflasteranschlüsse.“

Das Bauunternehmen Strabag stellt die Fahrbahn des Birkenweges wieder her. Quelle: André Wirsing

1000 Tonnen Schotter

Insgesamt geht es um 865 Meter Straßenlänge, 4400 Quadratmeter Asphaltdecke werden im Birkenweg aufgebracht, weitere 2400 Quadratmeter im Binnenfeld hin zum Ulmenweg. Zuvor werden im Abschnitt Binnenfeld-Eichhorstweg noch 1000 Tonnen Schottertragschicht eingebaut, um die Straße wieder richtig zu profilieren.

Bei Regen ein See

„Beim jüngsten Starkregen war das hier alles ein einziger See, es gab an den Seiten gerade schmale Trampelpfade, auf denen man einigermaßen gehen konnte“, sagt Anwohner Dieter Erdmann. „da wäre ein Schlauchboot gut gewesen. Aber von der Verwaltung lässt sich auch keiner blicken, wenn das Wasser hier steht.“

Brawag hinterließ schlechte Fahrbahn

Immerhin hat sie gearbeitet und das Sanieren beauftragt. Um den Birkenweg gibt es schon einige Zeit Ärger. Der Versorger Brawag hatte im vergangenen Jahr die noch fehlenden 80 Grundstücke zwischen Buchenweg und Eichhorstweg ans Trink- und Abwassernetz angebunden und danach die Straße wieder verschlossen. Allerdings in viel schlechterem Zustand als zuvor, bemängelten viele Anwohner.

Begegnungen waren kaum möglich

Der Abschnitt ist teilweise nur mit Recyclingmaterial verfüllt worden – nämlich ab Binnenfeld bis zum Eichhorstweg. Auch der Dünnschichtbelag im anderen Abschnitt ist an den Rändern bis auf 80 Zentimeter Breite ausgebrochen. Ein Begegnen von Auto und Lkw oder gar von zwei großen Fahrzeugen war kaum mehr möglich, so die Argumentation von Bürgerbeiratssprecher Reinhard Reiher.

Vereinbarung mit der Kommune

Nach längeren Diskussionen schloss die Kommune mit der Brawag eine Vereinbarung: Wenn alle Grundstücke am Netz sind, sorgt die Stadt für eine gut befahrbare Straße. Das Unternehmen beteilige sich anteilig.

Im Birkenweg-Abschnitt zwischen Binnenfeld und Buchenweg ragen die Hausanschlusskappen noch drei Zentimeter heraus, hier fehlt nur noch die Asphaltdeckschicht. Quelle: André Wirsing

Dünnschichtdecke fehlt noch

Zwischen Buchenweg und Binnenfeld lässt es sich schon einigermaßen fahren. Allerdings stehen noch die Hausanschlusskappen fürs Trinkwasser etwa drei Zentimeter aus dem Boden. Das ist gewollt, weil es dann eine ebene Fläche wird, wenn die letzte Dünnschichtdecke in der kommenden Woche aufgebracht wird. Derzeit wird auch an der Einmündung Buchenweg teilweise alter Straßenbelag abgefräst, damit nach dem Asphaltieren die „Stufe“ für die Autofahrer nicht so hoch ist.

An der Einmündung Buchenweg wird der Übergang abgefräst, damit keine so hohe "Stufe" entsteht. Quelle: André Wirsing

165.000 Euro Kosten

Die reinen Fahrbahnbreiten variieren zwischen vier und sechs Metern plus Seitenstreifen. Insgesamt bezahlt die Kommune 165.000 Euro aus ihrem Unterhaltungsfonds. Das sind pro Jahr im Durchschnitt etwa 3,5 Millionen Euro, sämtliche Instandsetzungen und Reparaturen, die nicht Teil des größeren Investitionsprogramms sind, müssen davon bestritten werden.

Wichtige Verkehrsfunktion

Der Birkenweg ist nicht nur eine reine Anwohnerstraße im vorwiegend mit Ein- und Zweifamilienhäusern bebauten Wohngebiet Eigene Scholle. Er hat zu bestimmten Zeiten auchg eine wichtige Verkehrsfunktion.

Bypass für Hauptstraßen

Der Birkenweg ist fast die einzige durchgehende Verbindung zwischen Ziesarer Landstraße und dem Eichhorstweg/Göttiner Landstraße. Die Verbindung wird dringend gebraucht, wenn es einen Unfall oder eine Katastrophe auf der A 2 oder an der Planebrücke gegeben hat. Sie fungiert als Umleitung beziehungsweise Entlastung, wenn es sich mal wieder kilometerweit staut.

Es gibt daneben noch das Wittstocker Gäßchen, doch das ist noch viel desolater, wurde im MAZ-Voting der Leser zur schlechtesten Straße der Stadt gewählt.

Von André Wirsing