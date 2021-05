Ein Arzt aus Brandenburg an der Havel war ein Pionier des Impfens

Brandenburg/H

Frage mal einen Brandenburger nach Johann Carl Sybel und du erntest Schulterzucken. Vielleicht sagt einer noch: „Das ist doch der mit der Straße am Bahnhof.“ Am Gesundheitszentrum verbindet die Sybelstraße die Kleine Gartenstraße und die Werderstraße. Da jedoch am Straßenschild eine Erklärung zur Person fehlt, bleibt der Mann für die meisten Brandenburger ein Unbekannter. Dabei ist sein Wirken und sind seine Verdienste gerade in dieser Zeit von einiger Bedeutung. Es geht ums Impfen gegen eine Seuche.

Johann Carl Sybel (1775-1813) hat im Kampf gegen die Pocken Bedeutendes geleistet. Das aktuelle Heft „Die Mark Brandenburg“ widmet sich den „Seuchen – von Pest bis Corona“ und würdigt dabei auch das Schaffen des Brandenburger Stadtphysikus‘ Sybel. Der im havelländischen Etzin geborene Sybel geborene Johann Carl Sybel bewegte als Brandenburger Amtsarzt eine Menge.

Flüssigkeit aus den Pusteln von Pockenkranken

Zu seiner Zeit waren die Pocken die allgegenwärtige Plage. „Epidemisch traten sie in regelmäßigen Abständen auf und gingen mit hoher Sterblichkeit einher“, schreibt Marion Mücke in ihrem Beitrag über Sybel. Bereits im 18. Jahrhundert setzte man auf das Impfen. Dazu entnahmen Mediziner aus den Pusteln von Pockenkranken Flüssigkeit. Sie ritzten die Haut der Impflinge am Oberarm und rieben die Flüssigkeit ein.

Für Brandenburg an der Havel ist bekannt, dass 1770 zwei Kinder geimpft wurden. Mücke: „Im Jahr darauf gab der dort tätige Stadtphysikus Eisfeldt bekannt, dass er seine Töchter habe impfen lassen.“

Etui mit Impflanzetten nach Rudtorffer, um 1820. Foto aus „Die Mark Brandenburg", Heft 120, 1/2021 Quelle: MAZ

Bei diesem Verfahren gab es Erfolge und Misserfolge. Zu den schlechten Meldungen gehörte, dass die Impfung mit der Flüssigkeit von Pockenkranken zur Verbreitung der Krankheit gesorgt habe. Entsprechend zurückhaltend oder gar ablehnend reagierten die Menschen auf das Impfen.

Der angehende Mediziner Sybel erfuhr Ende 1798 von einer sicheren Methode, die Menschen vor der Pockenplage zu schützen. Ein britischer Arzt hatte mit Erfolg das Sekret aus den Pusteln von erkrankten Kühen verimpft. Die Kuhpocken sorgen für den Schutz vor Menschenpocken, ohne die Krankheit zu verbreiten.

Von Pest bis Corona Das aktuelle Heft von „Die Mark Brandenburg“ steht unter dem Titel „Seuchen – von Pest bis Corona“. Die Zeitschrift für Regional- und Zeitgeschichte hat 52 Seiten und kostet 6 Euro, erhältlich im Zeitschriftenhandel oder beim Verlag unter www.die-mark-brandenburg.de In dem Beitrag „Was Knochen erzählen“ berichtet Osteoanthropoligin Bettina Jungclaus unter anderem über ihre Entdeckungen mit den sterblichen Überresten von drei Männern. Diese waren um 1630 an der Pest gestorben und auf der Brandenburger Dominsel bestattet worden. Über Johann Carl Sybel findet man auch Informationen in den Jahresberichten 7 und 16 des Historischen Vereins Brandenburg an der Havel.

Johann Carl Sybel, Sohn eines Etziner Pfarrers, hatte ab 1795 am Collegium medico-chirurgium in Berlin studiert. Zwei Jahre später wechselte er an die Medizinische Fakultät in Halle. Dort wurde er am 16. April 1799 promoviert. Im Jahr darauf ließ er sich als praktischer Arzt in Brandenburg an der Havel nieder.

Das Herstellen des Impfstoffes mutet heute sehr abenteuerlich an. Sybel bat einen renommierten Arzt aus Hannover um Kuhpockenmaterie. Das Material probierte Sybel erst einmal an sich selbst aus. Dann impfte er das Kind des Kaufmanns Wagner und drei Kinder des Registrators Stricker in Brandenburg an der Havel.

1801 veröffentlichte Sybel seine Erkenntnisse unter dem Titel „Erfahrungen über die Kuhpocken – ein sicheres Mittel, um Menschen vor der Entstellung, der Verkrüppelung und dem Tode durch Pocken zu bewahren“. Foto aus „Die Mark Brandenburg", Heft 120, 1/2021 Quelle: MAZ

Damit nicht genug: Im Mai 1800 impfte Sybel mehrere Kinder in Reckahn, Etzin und Viesen. Im Sommer gab er diesen Schutz zwei Kindern aus dem Landarmenhaus (heute Stadtverwaltung am Nicolaiplatz). Die Wirksamkeit wurde von Stadtphysikus Keßler überprüft. Bis Ende 1800 impfte Sybel 79 Kinder. „Wohl aufgrund dieser Verdienste erhielt er den Titel eines Medizinalrates und bekleidete später in Brandenburg das Amt des Stadtphysikus“, notiert Marion Mücke. 1801 veröffentlichte Sybel seine Erkenntnisse unter dem Titel „Erfahrungen über die Kuhpocken – ein sicheres Mittel, um Menschen vor der Entstellung, der Verkrüppelung und dem Tode durch Pocken zu bewahren“.

Das Verfahren mit den Kuhpocken setzte sich schließlich durch. Die oberste Medizinalbehörde riet den lokalen Obrigkeiten, für diesen Schutz zu werben. Mücke: „Eine allgemeine Impfpflicht zog man nicht in Erwägung, sondern setzte auf die Aufklärung und das Einsichtsvermögen der Bevölkerung.“

Krankenhaus neben dem Paulikloster wieder ausgebaut

Sybels Engagement für das Gesundheitswesen reichte weiter. Nach dem Abzug der französischen Besatzungstruppen war das städtische Krankenhaus nahe des Pauliklosters verwüstet. „Mit privaten Spenden in natura und etwas mehr als 128 Talern gelang es Sybel, das Haus als zweistöckiges Fachwerkhaus zu rekonstruieren mit zunächst zehn Betten und einer Pflegerin“, schrieb Ludwig Krafft 1997 im Jahresbericht des Historischen Vereins.

Doch alle Erkenntnisse retteten den rührigen Arzt selbst nicht. Er fiel am 25. März 1813 mit nur 37 Jahren einer grassierenden Typhus-Epidemie zum Opfer. Viele Schriften sind von ihm überliefert, ein Bild von Johann Carl Sybel ist bis heute nicht bekannt.

