Ein Bier auf den ersten Vatertag als Vater: Das Corona-Tagebuch von Stephan Boden

Brandenburg/H

Corona-Tagebuch, Donnerstag, 21. Mai 2020

Ivan hat uns heute noch länger schlafen lassen. Um drei Uhr nachts war er für eine Flasche und eine neue Windel kurz wach, aber sonst hat er von elf Uhr gestern Abend bis heute morgen halb Acht wie ein Stein geschlafen. Als ich aufstand, um ihm das Frühstück zu bereiten, fiel mir ein, dass er nicht der einzige Mann ist, der heute morgen schon sehr früh die erste Flasche leeren wird. Denn heute ist Vatertag. Mein erster Vatertag als Vater.

Oder sollte ich „ Herrentag“ oder gar „ Männertag“ schreiben? Ich weiß es nicht genau, denn bisher hatte ich zu diesem Tag ein eher schräges Verhältnis.

Als geborener Wessi kennt man diesen Tag nur als Vatertag. Der war früher bei uns nie sonderlich gut. Mein Vater pflegte an diesem Tag (irgendwie auch an allen anderen Sonn- und Feiertagen) morgens in die Kneipe zu gehen. Mittags kam er dann immer ziemlich blau nach Hause. Um ehrlich zu sein war er oft voll wie ‘ne Wanne. Meistens kam er zu spät.

Meine Mutter weinte dann, weil das Essen kalt wurde. Das Geschenk – fast immer eine Krawatte – lag auf dem Esstisch und wurde von meinem alten Herren mit: „Ach, ‘ne Krawatte“ sehr emotionslos entgegen genommen. Vatertag war also schon in meinen frühen Jahren eher was für die Tonne.

Von Bielefeld nach Hamburg

Ende der Achtziger zog ich dann aus dem spießigen Bielefeld nach Hamburg-St. Pauli. Mit Vatertag hatte ich in diesen Jahren recht wenig zu tun, eher damit, zu verhindern, Vater zu werden. Mit der deutschen Wiedervereinigung wurde dann auch im Westen der „ Vatertag“ zum „ Herrentag“. So nannte man das wohl traditionell im Osten der Republik.

Ich verstand recht schnell – vor allem als St. Paulianer – weshalb der Begriff „ Herrentag“ aus dem Osten übernommen wurde. Andere, viel bessere Sachen wurden vom Westen ja hochnäsig links liegen gelassen, wenn man mal an Bautzner Senf, Nudossi und den grünen Ampelpfeil denkt.

Günther macht ein Nickerchen. Ist schließlich Herrentag. Quelle: Stephan Boden

„ Herrentag“ jedoch legitimierte plötzlich auch Nicht-Väter dazu, an Christi Himmelfahrt als marodierende, komasaufende Horden durch St. Pauli zu ziehen, samt Bollerwagen und Motto-T-Shirts. Es war ein Graus!

Mein Stadtteil war voller 16 bis 20 jähriger Männer, die nachts auf meinem Motorroller ihr Geschäft (großes Geschäft, kein Scherz) verrichteten oder um halb drei Uhr morgens bei mir klingelten um zu fragen, ob man „gegen Entgelt bei mir duschen dürfe“. Herrentag machte Vatertag noch schlimmer.

2012 dann kaufte ich mir ein kleines Segelboot und legte es nach Kappeln an der Schlei. Dort findet um Christi Himmelfahrt immer das Volksfest „Heringstage“ statt. Und dort lernt man dann kennen, was Landjugend gepaart mit viel zu viel Alkohol für Folgen haben kann. Dagegen war St. Pauli ein Witz und ich konnte morgens immer herausgeschlagene Zähne junger Männer im Hafen aufsammeln.

Herrlich: Den Tag als Vater genossen

Im vergangenen Jahr, unserem ersten Jahr in Brandenburg an der Havel, haben wir gar nicht viel von diesem Tag mitbekommen, den wir auf unserem Boot verbrachten. Ab und zu mal eines der Grillboote, aber das fällt nicht sonderlich auf und stört mich auch überhaupt nicht.

Nun ist alles anders. Ich bin Vater. Und ich liebe diesen Tag! Ich durfte heute morgen meinem Sohn Klamotten raussuchen, ihn anziehen und ihn herumtragen. Herrlich. Ich bin Vater!

Eine kleine Runde mit Günther gedreht

Bei der ersten Runde mit Günther sah ich bereits Männer in kleinen Gruppen auf der Straße. Durch die Lockerungen darf man ja nun mit Bollerwagen und Bier herumfahren. Einer Herrentagstour steht also nichts im Wege, nur ein paar Hygieneregeln, sehr lustig übrigens von der Stadtverwaltung auf Facebook erklärt, sollten beachtet werden.

Günni ist lieb und bekommt eine Kaustange

Und solange man im Freien ist, muss man ja auch keinen Mundschutz tragen. Der ist an einem solchen Tag sowieso ein gefährliches Tool. Denn es wird mit zunehmendem Alkoholpegel ja auch gern mal gebrochen. Also aus dem Mund. Und wenn da eine Maske. . . – ach, lassen wir das.

Heute Abend setze ich mich mit dem zweiten Herren unserer Familie, Günther, zusammen. Ich gönne mir eine Dose Bier, Günther bekommt eine Kaustange. Vatertag! Herrlich!

Von Stephan Boden