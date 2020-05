Ein-Euro-Jobber dürfen wieder für die Brandenburger Tafel gärtnern

Brandenburg/H

Christine Tahiri (53) arbeitet gern im Garten und bei Daniel Huth (39) ist es genauso, nur dass er sogar zusätzlich noch seine eigenen Beete daheim bestellt. Die beiden Brandenburger gehören zum Team des „ Tafelgartens“ in der Krakauer Landstraße.

Seit dieser Woche dürfen sie wieder loslegen, das heißt: umgraben, Unkraut jäten, pflanzen und Saatgut einbringen. „Das ist besser als nur in der Wohnung zu sitzen, versichert Daniel Huth, der auch schon als Lackierer und Maler gearbeitet hat.

Anzeige

Der 800 Quadratmeter große Garten an der Krakauer Landstraße muss also nicht weiter verwildern. Denn seit dieser Woche ist wieder Betrieb im sogenannten Tafelgarten der Akademie Seehof und der Gartengemeinschaft „Zukunft“.

Weitere MAZ+ Artikel

Feste Corona-Gartenregeln

Akademie-Geschäftsführerin Martina Podzimek freut sich über die Fortführung des Ein-Euro-Job-Projekts und die Unterstützung des Brandenburger Jobcenters. Schon seit 2017 pflanzen und ernten Mitarbeiter des Projekts für 1,30 Euro pro Stunde Obst und Gemüse.

Die Kartoffeln, Bohnen, Erdbeeren und sonstigen Erträge des Gartens finden ihren Weg in die Brandenburger Tafel, wo sie an bedürftige Familien weitergereicht werden. Zu diesem Zweck hat der Kreisverband der Gartenfreunde die Fläche zur Verfügung gestellt.

Roland Schwerecke ist mit dem Umgraben vollauf beschäftigt. Quelle: JACQUELINE STEINER

Losgehen sollte es ursprünglich im April. Doch machte die Corona-Krise den gärtnernden Ein-Euro-Jobbern, die sich freiwillig für das Projekt gemeldet haben, einen Strich durch die Rechnung. In diesem Jahr gelten wegen der Ansteckungsgefahr natürlich feste Gartenregeln.

Die sechs Teilnehmer des Projekts arbeiten in zwei vierstündigen Schichten. Das eine Trio ist von 7 bis 11 Uhr an der Reihe, das andere von 11 bis 15 Uhr. Handschuhe und Desinfektionsmittel stehen bereit. Die Tafelgärtner buddeln und zupfen mit ausreichend Abstand.

Erdbeeren brauchen Zuwendung

Gerade am Anfang ist besonders viel zu tun. Die Erdbeeren möchten gehegt werden. Das so lange liegen gebliebene Land will bearbeitet werden, damit die Ernteerträge am Ende stimmen.

Erst wenn der Boden bestellt ist, können die Gärtner des Projekts an die anderen Dinge zu denken. Zum Beispiel an den Teich, der noch herzurichten ist, und auch an den Schuppen auf dem Grundstück, der schick gemacht werden soll.

Christine Tahiri und Daniel Huth kennen sich schon seit dem vergangenen Jahr, als das gleiche Programm sie zu Kollegen gemacht hatte. Sie kommen gut miteinander klar und haben auch deshalb Spaß an der Arbeit draußen.

Gewächshaus für den Tafelgarten

Für die Akademiechefin ist wichtig, dass die Tafel wieder ihre Lebensmittel erhält und das Grundstück bewirtschaftet wird mit dem Effekt, dass auch Nachbarn und Passanten die Aktivität dort gutheißen. Sie weiß außerdem zu schätzen, dass ein gutherziger Unternehmer ein Gewächshaus spendiert hat, das zum Wochenende aufgebaut werden soll.

Nicht nur der Tafelgarten ist wieder in Gang gesetzt, auch andere Ein-Euro-Job-Projekte der Akademie sind wieder angelaufen. Mitglieder des Vereins „Neue Zeiten“ in Hohenstücken und der Jüdischen Gemeinde freuen sich wieder über die Unterstützung, die das Jobcenter seit Mai wieder möglich gemacht hat.

Die Helfer erledigen für sie zum Beispiel Einkäufe oder bringen ihnen Nachschub an Lesestoff. Im Reit- und Fahrverein tragen Ein-Euro-Jobber dazu bei, dass das Vereinsleben gut funktioniert.

Von Jürgen Lauterbach