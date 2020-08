Falkensee/Staaken

„Wir hörten so gegen 20.30 Uhr laute Geräusche von Fahrzeugen auf der Ostseite, haben uns aber erstmal nichts dabei gedacht. Und 30 Minuten später standen die Grenzer der Volksarmee mit Maschinenpistolen plötzlich vor uns.“ Die Nacht vom 12. auf den 13. August 1961 wird Hans-Jürgen Cichos für immer in Erinnerung behaltenen.

Der heute 84-jährige Rentner stand damals als 25 Jahre alter Bereitschaftspolizist in Staaken auf der Spandauer Seite der Zonengrenze und konnte live mit ansehen, wie die Vorstufe der Mauer zwischen Staaken und Spandau errichtet wurde. „Mein Kollege und ich hatten Angst um unser Leben, weil plötzlich, wie aus dem Nichts Maschinengewehre auf uns gerichtet wurden. Und dann kamen auch gleich Truppen mit dem Stacheldraht“, sagt Hans-Jürgen Cichos, der inzwischen in Brandenburg an der Havel lebt.

Von Nauen nach Spandau

Geboren wurde er in Nauen, lebte dort mit seiner Mutter und seinen beiden Geschwistern. Der Vater war 1948 aus politischen Gründen nach Spandau gegangen. „Ich sollte erst die Schule in Nauen fertig machen, dann wollten wir nachkommen“, erzählt Cichos.

1953 war es soweit. Cichos beendete die 10. Klasse schließlich doch in Spandau und wollte in den Polizeidienst. „Ich musste ein Jahr warten, weil ich einen Zentimeter zu klein war.“ Am 1. April 1954 kam Hans-Jürgen Cichos zur Bereitschaftspolizei Berlin. „Das hatte wenig mit normaler Polizei zu tun, sondern wir waren die Hilfstruppe der Alliierten.“ 1957 landete der Ex-Nauener beim Einsatzkommando Spandau. Das hieß unter anderem, die Zonengrenze von Kladow bis Schönwalde-Glien zu kontrollieren. „Ich war meistens am Bahnhof Staaken eingesetzt. Wir mussten für Sicherheit sorgen und sollten Präsenz zeigen. Wir wurden von den Menschen aus der Ostzone, die zum Arbeiten rüber kamen, immer freundlich begrüßt“, blickt Cichos zurück.

Hans-Jürgen Cichos 1960 in Polizeiuniform. Quelle: Jens Wegener

Auch mit den Grenzern der DDR habe er sich gut verstanden. „Wir standen ja oft nur weniger Meter auseinander. Der eine auf der einen Seite des weißen Strichs und ich auf der anderen. Manchmal haben wir sogar Kaffee ausgetauscht.“

Tag X war der 12. August

Das änderte sich ab dem 12. August schlagartig. Cichos sagt, dass zwar alle Polizisten des Einsatzkommandos Spandau damit rechneten, dass irgendwann was passieren würde, „weil Tag für Tag viele Menschen über Staaken in die britische Zone nach Spandau flüchteten. Aber als es dann soweit war....“

Britische Militärpolizei kontrollierte an der Grenze in Staaken. Quelle: Jens Wegener

Am Abend des 12. August hatte Hans-Jürgen Cichos Nachtdienst in Staaken. Zu zweit verfolgten sie zunächst das Geschehen. Gegen 21 Uhr sei der Staakener Bahnhofsvorsteher gekommen und habe den S-Bahn-Eingang auf der Westseite vernagelt. Es folgte eine Durchsage, dass kein Zug mehr nach Spandau fährt. „Ich habe das Feldtelefon genommen, in unserer Zentrale angerufen und gesagt: Tag X hat begonnen.“ Kurze Zeit später seien die DDR-Grenztruppen voll bewaffnet aufgetaucht, dann die Einheiten mit den Stacheldrahtrollen. „Die Grenzer haben uns zugerufen, dass der Stacheldraht von dem Unternehmen Thyssen-Krupp stammt“, erinnert sich Cichos.

Der letzte Zug von Spandau

Und er weiß noch, dass aus dem letzten Zug, der von Spandau nach Staaken fuhr, eine große Gruppe Frauen ausstieg, die wohl von der Arbeit kamen. „Die Grenzer wollten sie zuerst nicht mehr durchlassen. Aber die haben so laut geschrien, dass sie zu ihren Kindern und ihren Familien zurück wollen, so dass sie dann passieren durften.“

Innerhalb weniger Stunden sei die Grenze in Staaken dicht gewesen, also noch vor dem 13. August. Hans-Jürgen Cichos und sein Kollege waren froh, dass kein Schuss gefallen ist und dass sie, statt wie üblich nach zwei Stunden, schließlich um 2.30 Uhr abgelöst wurden. „Als wir zurück in die Dienststelle kamen herrschte dort nur noch Chaos“, aber für Hans-Jürgen Cichos war der Dienst zu Ende.

