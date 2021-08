Brandenburg/H

„Endlich wieder frei bewegen.“ Das ist die wohl am häufigsten ausgesprochene Motivation von Kindern und Jugendlichen an diesem Mittwochnachmittag im Impfzentrum von Brandenburg an der Havel.

Kinder müssen geschützt sein

„Ich habe meine Eltern selbst gefragt, ob ich mich schnell impfen lassen kann, ich möchte meine Privilegien haben und nicht immerzu in der Schule zum Test“, sagt der zwölf Jahre alte Silas Mosch. Sein Vater Philipp ergänzt: „Es ist auch für die Kinder wichtig, dass sie geschützt sind. Es erkranken auch jüngere Menschen und sie können auch unter Long Covid leiden.“ Und zum Schluss sagt der Pfarrer der St. Gotthardt und Christusgemeinde noch leise: „Ich habe mehr als genug Corona-Tote beerdigen müssen.“

Impfen für Familien ohen Termin

Im Impfzentrum Stahlpalast wird zum ersten Mal ein Familien-Impftag angeboten. Ohne Termin kommen darf ohnehin schon seit knapp zwei Wochen jeder Interessierte, diesmal sind ausdrücklich auch Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren eingeladen – natürlich in Begleitung der Eltern. Gleich zwei Kinderärztinnen sind vor Ort – Kristina Penkawa und Sabine Nickisch.

Aufklärung schon in der Praxis

Penkawa ist von Anfang an bei der Impfkampagne dabei: „Auch bei den Kindern und Jugendlichen ist der Aufklärungsbedarf relativ gering. Wenn sie hierher kommen, haben sie sich mit dem Thema beschäftigt und in der Familie darüber gesprochen. Der Entschluss ist getroffen, teilweise habe ich vorher in meiner Praxis schon aufgeklärt.“

Angst sollte man den Kindern nehmen

Es gebe nur wenige Unterschiede beim Impfen zwischen Kindern und Erwachsenen. „Bei den Kindern spielt häufig die Angst vor einer Spritze eine Rolle, dass muss ich auch bei einem 15-Jährigen ernst nehmen.“ Routiniert und ruhig klärt sie die jungen Patienten auf, sagt was am Folgetag eintreten kann und dass dies die normale Reaktion sei. Das Spritzen selbst ist überhaupt kein Problem. „Ich habe Frühgeborenen Flexülen gelegt, da bekomme ich das jetzt für die Kinder auch einigermaßen schmerzfrei hin.“

Gummibärchen als Belohnung

Und zur Belohnung gibt es danach für die geimpften Kinder eine Mini-Tüte Gummibärchen, am beliebtesten sind die mit Cola-Geschmack. Vor der Impfkabine sitzen Lilli (15) und ihre Mutter Dana Engelhardt. „Für mich war das von Anfang an klar, dass ich mich impfen lasse. Das macht das Leben leichter. Viele meiner Freunde haben sich auch schon die Spritze geholt“, erzählt die Jugendliche. „Die Diskussion darüber gab es schon länger, dann haben wir kurzfristig den Termin erfahren und sind hergekommen“, sagt Mutter Dana.

Tests in der Schule sind lästig

Stefanie Kandera hat gleich zwei Söhne mitgebracht, doch nur der 15-jährige Max wird geimpft. „Ich will mich wieder frei bewegen. Die ewigen Tests in der Schule sind lästig.“ Die Mutter ist selbst vollständig geimpft, bei Max hat sie sofort zugestimmt. Beim siebenjährigen Felix wüsste sie aber nicht, wie sie sich entscheiden sollte. Muss sie auch nicht.

Viele junge Patienten geimpft

Das Städtische Klinikum, der DRK-Kreisverband, die Kommune, Johanniter und Arbeiter-Samariter-Bund sind die Haupakteure bei der Impfkampagne in der Stadt. Im Klinikum wurden bislang bereits 309 junge Patienten geimpft, im Impfzentrum sind es an die 100. Hinzu kommen Kinder und Jugendliche, die bei den Straßenaktionen wie am vergangenen Wochenende im Wohngebiet Hohenstücken mit verarztet werden.

Impfen in Einkaufszentren

An diesem Freitag und Sonnabend wird ein ehemaliger Schuhladen im Einkaufszentrum Beetzsee Center zur Impfstraße, in der kommenden Woche ist das Einkaufszentrum Wust an der Reihe. Auch dort werden Kinder und Jugendliche mit geimpft. Das derzeit manchmal diskutierte Schulhof-Impfen will Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) nur beschränkt anbieten. „Ich kann mir das für die beiden Oberstufenzentren vorstellen, weil dort in der Regel eine Altersgruppe beschult wird, die schon selbst entscheiden darf. Dazu werden wir jetzt Gespräche führen.“

Stadt ist Vorreiter im Land

Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion hat sich im Klinikum zur Impfkampagne informiert. „Brandenburg an der Havel ist landesweit Vorreiter beim Impfen der jüngeren Menschen, nur im Impfzentrum Uckermark und mit dem Impfbus in Ostprignitz-Ruppin gibt es ähnliche Initiativen.“

Chefarzt will Stiko-Empfehlung

Hans Kössel ist Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin im Städtischen Klinikum und ein Impf-Fürsprecher. „Die Ständige Impfkommission sagt, sie brauche weitere Daten für eine Empfehlung zum Impfen von Kindern und Jugendlichen. Ich wünsche mir, dass die Stiko sagt, welche Daten sie noch braucht. In den USA, in Israel gibt es Daten von Millionen Impfungen, deshalb dort auch die Empfehlungen. Selbst die Sächsische Impfkommission Siko hat sich die Mühe gemacht zu analysieren.“ Unter einer Million geimpfter Jungen gab es 70 Herzmuskelentzündungen. In der genauso großen Vergleichsgruppe 5500 Corona-Infektionen, 71 Intensivbehandlungen und zwei Todesfälle. Bei den Mädchen habe es nur zehn Herzmuskelentzündungen gegeben, also einen Anteil im Promillebereich.

Schulen müssen offen bleiben

Es dürfe nicht mehr dazu kommen, dass Schulen zu bleiben. Allein unter seinen jungen Patienten sieht Kössel die „Kollateralschäden“, besonders bei Übergewicht, Vereinsamung oder Depressionen.

