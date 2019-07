Brandenburg/H

Klaus Windeck, Handwerksmeister, Rosenkavalier und Stimme des ostdeutschen Handwerks – fast jeder in Brandenburg kennt den Unternehmer, dessen Unternehmen in Rietz weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt ist.

Ein Leben lang als Handwerker in unterschiedlichen Staatsformen – da gibt es viel zu erzählen. Dachte und wusste auch seine Familie um Sohn Oliver, der schon vor Jahren das Erbe seines Vaters antrat. „Klaus Windeck – ein Handwerk, eine Stimme“ heißt ein gestern in der Feuerwache im Paulikloster vorgestelltes Buch, in dem Windeck seine Erinnerungen mit Hilfe von Jörg Dombrowski aufgeschrieben hat.

Der Ort war gut gewählt: Als erste Werkstatt nach dem Krieg von Windecks Vater genutzt wurde der Raum wieder als Kirche genutzt, als Klaus und Renate Windeck dort heirateten und später Sohn Oliver dort getauft wurde.

Klaus Windeck wurde 1990 von der Handwerkskammer Potsdam zum Präsidenten gewählt. Schon seine Vorfahren hatten sich einen guten Namen als Handwerker gemacht, Klaus eiferte ihnen nach: 1960 mit 19 Jahren wurde er Schlossermeister, übernahm die Führung des Familienbetriebes und studierte bis 1974. In der DDR war er der jüngste Metallbau-Obermeister.

Seine Stunde schlug 1989: Seine Forderung, die dem Buch den Namen gibt, „Ein Handwerk – eine Stimme“ fand auf nationaler Ebene Beifall. Damit überzeugte er als Sprecher der ostdeutschen Handwerkskammern 1990 in Bonn die Vollversammlung des Zentralen Handwerks ( ZDH).

Wegbereiter und Freunde

Unter den Gästen Donnerstag waren Wegbegleiter wie Ministerpräsident Dietmar Woidke, der Ex-IHK-Präsident Victor Stimmung, die frühere OB Dietlind Tiemann und viele Freunde und Wegbegleiter wie Eberhardt Nitze. In der kurzweiligen Stunde ergriffen Enkel, die Kinder Oliver Windeck und

Sandra Damaschke ergriff ebenso das Wort wie Renate und Klaus Windeck und lasen Episoden aus dem Buch. Im Anschluss an die Lesung bekam jeder Gast ein Exemplar des fast 500 Seiten dicken, professionell gemachten Werks und es blieb genug Zeit für gute Gespräche und spannende Erinnerungen.

