Brandenburg/H

600 Impfungen gegen das Sars-CoV-2-Virus wären an diesem Dienstag möglich gewesen. Tatsächlich bekommen lediglich 73 ältere Menschen am ersten Tag im Impfzentrum Stahlpalast das Moderna-Serum verabreicht. Bis zum Freitag sind 280 Termine vergeben.

Keine Termine vor 12. Februar

Gerade einmal 500 Impfdosen stehen in der ersten Woche zur Verfügung. Die Termine sind am Sonntag und Montag über die Sammel-Rufnummer 116 117 vergeben worden. Jetzt ist erst einmal Schluss: „Vor dem 12. Februar werden wir keine neuen Termine vergeben. Erst muss sichergestellt sein, dass genügend Nachschub kommt“, sagt Andreas Schwark, Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin-Brandenburg KVBB.

Zur Galerie Es ist wirklich alles einsatzbereit und arbeitsfähig: Personal, Stahlpalast und Technik: Kommunal- und Landespolitiker müssen nun die Fehler erklären, die auf EU- und Bundesebene gemacht werden.

Paralleles Anmeldesystem

Über ein anderes, möglicherweise paralleles Anmeldesystem werde noch in dieser Woche entschieden. Schwark bezeichnet es als „kommunikative Herausforderung“, angeblich hätten es mehr als 90 Prozent der Anrufenden geschafft, im ersten Versuch zu einem der 150 Callcenter-Agenten durchzudringen. Sehr viele MAZ-Leser hatten anderes berichtet, von unzähligen vergeblichen Versuchen und endlosen Bandansagen.

Viel Kritik an Hotline

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Bündnisgrüne) weiß auch, „dass es viel Kritik am Anmeldesystem gab“. Gleichzeitig lobt sie die Vorzüge der Hotline gegenüber einer möglichen Online-Anmeldung. „In einer Hotline gibt es die Möglichkeit der Beratung, man kann gleich Fragen beantworten und auch abklären, ob Wohnort und Geburtsdatum zum Anmelden berechtigen. Auf einem Online-Portal könnte es zu mehr Fehlbuchungen kommen, in deren Folge die Abläufe in den Impfzentren gestört werden.“

Der allererste Termin

Helga Wiersch aus Wenzlow hat großes Glück gehabt: Die 80-Jährige wählte am Sonntag um 8 Uhr die Servicenummer und kam im ersten Versuch durch. „Da war ein junger Mann in der Leitung, der mir bestätigte, dass ich den allerersten Termin am Dienstag zum Start bekomme.“ Aufgeregt oder ängstlich sei sie nicht, sie war aber schon 40 Minuten vor dem Termin da.

Nur eine von sechs Impfstraßen

Weil derzeit so wenige Menschen geimpft werden können, wird derzeit auch nur eine der sechs Impfstraßen betrieben. Den ersten Dienst übernahm Katja Klemm, sie ist Ärztin für Allgemein- und Palliativmedizin in Göhlsdorf und hat sich ihre beiden Assistentinnen mitgebracht.

Gute Miene zum Trauerspiel

Zur Eröffnung mitgebracht hatte Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) auch die beiden Landräte Roger Lewandowski (CDU, Havelland) und Wolfgang Blasig (SPD, Potsdam-Mittelmark). Sie versuchten, gute Miene zu dem Trauerspiel um den ausbleibenden Impfstoff zu machen. „Das Impfzentrum im Stahlpalast ist ein Gemeinschaftswerk. Wir sind nur die belegende Kommune, versorgen aber die Menschen in der ganzen Region Westbrandenburg“, sagt Scheller.

Unterschiedliche Waffen

„Ich bin beeindruckt wie schnell so ein modernes Zentrum in dem sonst eher muffigen Stahlpalast entstanden ist. Es gibt ungeheure Erwartungen in die Impfkampagne., Derzeit ist die Situation aber vergleichbar mit dem Militär, als ob Landstreitkräfte mit völlig unterschiedlichen Waffen ausgestattet werden, von denen es auch nicht genügend gibt. In spätestens drei Wochen wird hier unter Volllast gearbeitet“, gibt sich Blasig optimistisch.

„Das gemeinsame Impfzentrum ist Ausdruck unserer guten Zusammenarbeit. Und es ist gut, dass die Menschen aus Rathenow nicht extra nach Potsdam zum Impfen fahren müssen, das wäre doch ziemlich beschwerlich“, ergänzt Lewandowski.

Bundeswehr hilft mit

Es ist also alles da bis auf die wichtigste Zutat – der Impfstoff. Die Mitarbeiter der Hilfsorganisationen Deutsches Rotes Kreuz, Arbeiter-Samariter-Bund und Johanniter-Unfallhilfe sind vor Ort. Die Ärzte mit ihren Medizinischen Fachangestellten stehen abrufbar bereit, versichert Schwark. Und die Bundeswehr hat 15 Soldaten aus einem bayerischen Standort ins Impfzentrum in Brandenburg an der Havel geschickt. Weitere fünf helfen im Gesundheitsamt bei der Kontaktnachverfolgung. Am Mittwoch kommen elf Soldaten, die bei den Testungen in den Alten- und Pflegeheimen helfen sollen, sagt Kay Büttner, der Verbindungsmann im Rathaus zum Militär.

Von André Wirsing