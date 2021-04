Potsdam

Für Bildungsvereine sind die Corona-Beschränkungen existenzbedrohend. Sie leben von den Einnahmen aus ihren Kursen. Wie bewältigt das ein freier Träger wie die Berlin-Brandenburgische Auslandsgesellschaft (BBAG)? Vor 30 Jahren wurde der Potsdamer Verein gegründet. Nun erlebte er eines der schwierigsten Jahre, berichtet Hauptgeschäftsführer Kilian Kindelberger.

Herr Kindelberger, Bildung und Corona – das wird heiß diskutiert. Ganz pauschal: Ist die Pandemie ein verlorenes Jahr für die Bildung?

Kilian Kindelberger: Wir versuchen alles, damit es nicht so kommt. Aber es ist ein großes Problem zum Beispiel im Bereich „Deutsch für Zuwanderer“ – da ist jede Unterbrechung verlorene Zeit und es gehen Kenntnisse verloren, die hinterher nachgeholt werden müssen. Wenn ich an unser Feld der politischen Bildung denke: Da war schon vorher viel Luft nach oben. Aber jetzt wird sichtbar, dass es eigentlich einen riesigen Bedarf nach politischer Bildung gibt.

Woran denken Sie da genau?

An den Umgang mit Krisen und an das Verständnis, wie Dinge in unserem Land funktionieren. Wenn man demokratische Prozessen nicht durchschaut, befördert dies das sogenannte Querdenken. Das fängt bei so einfachen Sachen wie Umfragen an: Mir gefällt ein Umfrageergebnis nicht, also poste ich bei Facebook den Kommentar, dass ich ja gar nicht gefragt wurde und das also nur gefälscht sein kann. Sollen etwa bei jeder Umfrage 80 Millionen Menschen beteiligt werden? So funktioniert das nicht. Oder wenn ich an die absurden und menschenverachtenden Vergleiche der Pandemiebekämpfung mit dem Holocaust denke.

Ein Schwerpunkt der BBAG sind Sprach- und Integrationskurse. Wie laufen die jetzt ab?

Das Organisatorische richtet sich nach der gerade gültigen Landesverordnung, die zum Beispiel regelt, mit wie vielen Teilnehmenden wir Präsenz-Unterricht machen dürfen – aktuell sind es maximal fünf Teilnehmende. Aber das funktioniert bei vielen Kursformen nicht. Online-Unterricht ist daher eine wichtige Alternative geworden.

Aber nicht ohne Weiteres umzusetzen...

Na klar. Das hat eine Vielzahl von Voraussetzungen, angefangen bei den Teilnehmern, die selbst die Anforderungen des Online-Unterrichts nicht erfüllen können. Geflüchtete etwa, die in einer Sammelunterkunft mit ihrer Familie um sich herum leben, die finden gar keinen Raum, in dem sie mal drei Stunden ihre Ruhe haben für einen Kurs. Hinzu kommt, dass auch nicht jeder Zugang zum Internet hat.

Wie viel des Angebots ist jetzt digital?

Ich schätze, dass 60 Prozent unserer bisherigen Kurse jetzt online durchgeführt werden. Tatsächlich haben wir nur einen Präsenzkurs und der Rest pausiert. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat uns bei Alphabetisierungskursen ermöglicht, dass wir parallel zwei Kurse unterrichten können. Das heißt aber auch: Eine Lehrkraft muss beide Gruppen gleichzeitig bespielen und zwischen den Räumen hin- und herwechseln. Eine zweite Lehrkraft bekommen wir nicht finanziert. Es ist alles nicht perfekt, aber das Schlimmste wäre, wenn gar nichts stattfände.

BBAG: Verein für interkulturelle Begegnungen Kilian Kindelberger (51) lebt in Bornstedt und hat zwei erwachsene Kinder. Der Diplom-Journalist arbeitet seit 2002 als Hauptgeschäftsführer der BBAG. Er ist ehrenamtlich Vize-Vorsitzender der Gesellschaft der Europäischen Akademien Deutschland und Vorsitzender des Traditionsvereins der Kleinbahn des Kreises Jerichow I in Magdeburgerforth. Die BBAG blickte am Samstag auf ihr 30-jähriges Bestehen zurück. Sie will transnationale und interkulturelle Begegnung und Bildung sowie eine partnerschaftliche Zusammenarbeit fördern. Der Verein hat 27 Mitarbeiter in den Interkulturellen Zentren in der Schulstraße in Potsdam-Babelsberg und am Gotthardtkirchplatz in Brandenburg/Havel, etwa 20 Honorarkräfte und 75 Mitglieder. Arbeitsschwerpunkte sind: Deutsch als Fremdsprache, soziale und berufliche Integration von Migranten, europapolitische Bildung und Kommunikation sowie Städtepartnerschaften und Internationales.

Wie bewältigen Sie den Online-Unterricht technisch?

Wir sind in der glücken Lage, dass wir vor zwei Jahren über die Großspende einer Computerfirma 150 Chromebooks bekommen haben, also kleine Laptops. Die können wir an unsere Teilnehmenden ausgeben, weil ja nicht jeder diese Technik hat. Und Online-Unterricht per Smartphone geht wirklich nicht – man sieht fast nichts und kriegt noch weniger mit.

Der Sprung aus der (Tafel-)Kreidezeit ins digitale Zeitalter hängt an Schulen oft vom Engagement einzelner ab. Wie gut konnten sich die Dozierenden bei Ihnen umstellen?

Wir haben alle Lehrkräfte unterstützt, dass sie online unterrichten können. Nicht jede Lehrkraft ist ein versierter Computernutzer. Das ist ja mehr, als nur eine Kamera hinzustellen und weiterzumachen wie bisher. Wir haben zunächst die entsprechende Video-Software und Lizenzen sowie Diverses an Technik angeschafft. Da bot das Landesbildungsministerium zum Glück passende Fördermöglichkeiten an.

War es ein Digitaliserungsschub für freie Bildungsträger?

Auf jeden Fall. Es wird eine Menge hängen bleiben. Ich muss zugeben, wir hatten so manches gar nicht auf dem Schirm, was wir längst hätten machen können. Ein Beispiel: Ich habe sechsmal im Jahr Vernetzungstreffen innerhalb der Gesellschaft der Europäischen Akademien in Bonn, unser Dachverband. Die Fahrt kostete immer einen ganzen Arbeitstag. Jetzt machen wir zweistündige Videokonferenzen – das geht auch.

Ein anderer Aspekt für private Träger ist die Finanzierung. Sie hängen von der Zahl der Teilnehmer ab. Wie ging das gut?

Vieles wird sich noch zeigen, aber als Verein haben wir 2020 ganz gut überstanden. Wir erfuhren eine große Solidarität der Mitarbeitenden. Wir hatten fast vier Monate lang Kurzarbeit, ohne dass wir als Arbeitgeber aufstocken konnten. Die Mitarbeitenden haben weniger Geld verdient in der Zeit – wir konnten so 100.000 Euro einsparen. Wir bekamen auch die Soforthilfe des Landes und als Sprachkurs-Träger fallen wir unter des Sozialdienstleister-Einsatzgesetz, das Ausfallzahlungen vorsieht. Das war bürokratisch, aber ganz wichtig. So konnten wir auch unseren Honorarkräfte noch zumindest anteilig etwas zahlen.

Also alles gut?

Naja. Im ersten Lockdown hatten wir dreieinhalb Monate keinen Unterricht – damit fehlten grob geschätzt 300.000 Euro an Einnahmen. Und auch danach waren die Kurse nie voll – in einem Raum für 18 Teilnehmer durfte wegen der Abstandsregeln maximal die Hälfte sitzen. Das rechnet sich überhaupt nicht. Dank der Hilfen und Ausfallzahlungen können wir unseren Haushalt einigermaßen ausgleichen. Auch von anderen Trägern höre ich, dass sie damit erst mal durchkommen.

Ist da Licht am Ende des Tunnels?

Die Krise ist finanziell zu bewältigen. Aber die größere Welle rollt für uns noch an. Der große Teil der Projekte der freien Bildungsträger laufen über öffentliche Förderung. Doch auf die öffentlichen Haushalte kommen Jahre mit Sparmaßnahmen zu, verbunden mit der schwierigen Frage: Wie wichtig ist Bildung? In der politischen Debatte habe ich den Eindruck, dass gerade die Erwachsenen-Bildung als vernachlässigbar angesehen wird. Es kommt auf neue Prioritäten an. Einsparungen mit der Rasenmähermethode sind der falsche Weg.

Zu einem anderen Thema: Die BBAG hat maßgeblich Potsdams Partnerschaft mit Sansibar befördert. Der mutmaßlich an Corona gestorbene tansanische Präsident hat voriges Jahr sein Land noch für Corona-frei erklärt. Wie ist die Situation auf der Tourismusinsel?

Klar war Sansibar nie Corona-frei. Tatsächlich waren aber lange kaum Auswirkungen spürbar. So gab es keine Übersterblichkeit, die bei nur zwei Millionen Einwohnern schnell auffallen würde. Warum auch immer. Erst im Januar ging es los. Ich hatte da die Befürchtung, dass man das den Touristen anhängen würde – die kamen gerade über die Weihnachtszeit in Scharen, vor allem aus Russland. Dem war aber nicht so.

Testen? Masken? Impfen? Spezialabteilungen in Klinken?

Tests gibt’s, auch schon länger. Inzwischen muss man bei der Ausreise einen Corona-Test machen. Mir ist nicht ganz klar, warum nicht bei der Einreise getestet wird. Aber der Tourismus ist ein extrem wichtiger wirtschaftlicher Faktor. Die Krankenhäuser waren nicht auf Corona vorbereitet. Im Januar kamen Hilferufe aus den Kliniken in Daressalam. Aber die normalen Menschen können sich eine Klinikbehandlung auch gar nicht leisten. Das tägliche Leben geht eher ganz normal weiter. Der Jahrestag der Revolution wurde im Januar so groß gefeiert wie unser Stadtwerkefest früher. Auf den Märkten drängeln sich die Menschen. Masken sind nirgends zu sehen. Und es gibt extreme Vorbehalte gegen die westlichen Impfstoffe.

Belastet das unsere Partnerschaft nach Sansibar?

Sie wird nicht belastet, aber natürlich erschwert. Vieles, was wir angeschoben haben geht dort weiter, etwa über die Klimapartnerschaft der Städte. Dazu müssen wir nicht ständig vor Ort sein. Wir machen jetzt Videokonferenzen mit unseren Partnern in Sansibar. Das geht gut und man muss nicht immer hinfliegen. Wichtig ist für solche Projekte, dass man die Partner im Süden bei der digitalen „Aufrüstung“ auch mitnimmt.

An der Stelle sind wir noch nicht. Dafür gab es dort bisher auch keine politische Bereitschaft. Es gibt Hoffnungen, dass die neue Präsidentin von Tansania für eine neue Linie in der Corona-Bekämpfung sorgt.

Ist Corona die schwerste Krise für die BBAG in 30 Jahren?

Jein. Als Verein gerade in den neuen Bundesländern hatten wir öfter größere Umstellungen, die einem das Leben schon schwer gemacht haben. Die erste größere Krise hatten wir vor gut 20 Jahren, als der Bund die Förderung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen eindampfte. Damit sind viele Strukturen weggebrochen. Bis heute ist die freie Bildungslandschaft personell schwach im Vergleich zu den alten Bundesländern. Professionelle Angebote in der Bildungsarbeit brauchen aber auch Profis – zusätzlich zu all dem ehrenamtlichen Engagement. Aber ich denke, wir können mit Kontinuität punkten. Da fehlt was, wenn wir weg wären. Das wird auch von politischen Entscheidungsträgern wahrgenommen.

Was wird nach der Corona-Krise in der Bildungsarbeit grundsätzlich anders ein?

Jede Zeit bringt einen auf neue Ideen. Gerade für die Erwachsenen-Bildung muss man die Leute begeistern. Es wird künftig viel mehr digitale Angebote geben, aber es kann nicht alles umgestellt werden. Das wäre Quatsch. Bildung braucht persönliche Begegnung. Der Austausch zwischen Menschen gehört in diese Prozesse hinein.

Von Alexander Engels