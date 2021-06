Ein Mann, der mit jedem reden kann: Norbert Langerwisch wird 70 Jahre alt

Brandenburg/H

Norbert Langerwisch ist immer noch ein streitbarer Geist, an diesem Freitag wird er 70 Jahre alt. Seit nunmehr 20 Jahren mischt er aktiv in der Kommunalpolitik in Brandenburg an der Havel mit, aktuell für die Freien Wähler. Was treibt ihn immer noch an, sich vehement in die Kommunalpolitik einzubringen?

Immer Interesse für Politik

„Ich habe mich schon immer für Politik interessiert, als Polizist in der DDR musste ich mich aus allem heraushalten, weil es fast ausschließlich um Befehl und Gehorsam ging. Das war leichter ab 1989, da konnte ich eigene Entscheidungen treffen, musste sie aber gut begründen. Und auch heute muss ich mich nicht zur Politik zwingen, sie macht mir immer noch Spaß.“

Zwischen Polizei und Rathaus

Bei der Polizei diente er seit Juni 1971, seit Juni 2011 ist er Polizeidirektor im Ruhestand. Von Juni 2001 bis zu seiner von der damaligen Rathauschefin Dietlind Tiemann (CDU) betriebenen Abwahl im November 2005 war er Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen sowie Ordnung und Sicherheit im Rathaus. Vorher war er Polizeichef in Brandenburg, danach Leiter des Kriminalpolizeilichen Dienstes im Land.

Zerwürfnis mit SPD

Lange Zeit war Langerwisch in verschiedenen Führungsfunktionen ein streitbarer Kämpfer und praktisch das „Gesicht“ der örtlichen Sozialdemokraten. Doch es kam zum Zerwürfnis, das in einer unrühmlichen Chat-Affäre 2016 endete.

Gemeinsam mit anderen kam er dem Rauswurf aus der Partei durch Austritt zuvor. Die Abtrünnigen gründeten die Initiative Freie Wähler in der Stadt und schafften es aus dem Stand in die Stadtverordnetenversammlung, in der sie zurzeit mit fünf Volksvertretern sitzen.

Mehr Freude an Politik

„Seitdem wir aus der SPD raus sind, habe ich auch an Kommunalpolitik wieder deutlich mehr Freude, weil wir mehr gemeinsam machen, statt auf einsamem Posten zu kämpfen“, sagt er heute. Es gebe auch bei den Freien Wählern unterschiedliche Auffassungen und gelegentlich einen schärferen Ton, doch wenn erst einmal Einigung erzielt sei, könnten sich auch alle darauf verlassen.

Das Einfangen von Menschen

Langerwisch ist im besten Sinne ein „Bauch“-Politiker, der auch intuitiv weiß, was gerade gut ankommt, der aber nicht davor zurückschreckt, laut loszuschimpfen. Er kann mit seinem Lachen, seinem Hang zu Umarmungen auch Menschen einfangen, hat keinerlei Berührungsängste, gilt als begnadeter Netzwerker und Strippenzieher, was ihm im gleichen Maße bei seinen Politikerkollegen Bewunderung wie Misstrauen einbringt.

Mit vielen auf DU

Dennoch kann er unverkrampft mit beinahe allen Politikern wie auch einfachen Menschen reden, duzt fast alle seiner Kollegen und Vertreter der Stadtspitze und freut sich, dass sein Wort noch Gewicht hat. Er hat sich in seinen zahlreichen Wahlfunktionen den Ruf eines Volkstribuns erarbeitet. Und damit ist nicht die bloße Schulterklopferei gemeint.

Norbert Langerwisch ist seit 1973 mit seiner Frau Ingrid verheiratet, hat eine Tochter und einen Sohn sowie drei Enkel, um die er sich aufopfernd kümmert.

