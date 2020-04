Brandenburg/H

Erstmals ist im städtischen Klinikum ein älterer Mann im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Er stammt aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark und war zuvor im Potsdamer Bergmann-Klinikum in Behandlung. Über das Wochenende hat sich in der Havelstadt die neuartige Lungenkrankheit Covid-19 weiter ausgebreitet. Wenn auch weniger stark, wie in anderen Regionen.

Zwei neue Fälle

Die Stadtverwaltung meldete am Sonntagnachmittag zwei neue Fälle. Damit haben sich insgesamt 33 Brandenburger nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert. Auch am Sonnabend waren zwei Personen hinzugekommen, die sich nachweislich mit dem Virus angesteckt hatten. Die Dunkelziffer unter der noch nicht getesteten Bevölkerung dürfte höher liegen. Von den gemeldeten Personen gelten unverändert zehn als geheilt. 77 (+1) Brandenburger befinden sich in häuslicher Quarantäne. Fünf (+2) werden stationär behandelt.

Deutlich mehr Infizierte im Landkreis

Zum Vergleich: im 215 000-Einwohner-Landkreis Potsdam-Mittelmark, der die Stadt Brandenburg mit ihren rund 72 000 Einwohnern komplett umschließt, wurden schon am Sonnabend 188 laborbestätigte Infizierte mit Corona gemeldet. Der Schwerpunkt liegt im Raum Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf. Auch in Werder ( Havel) hat die Zahl der Infizierten deutlich zugenommen. In den stadtnahen Kommunen, wie Kloster Lehnin und Groß Kreutz ( Havel) sowie in den Ämtern Beetzsee, Ziesar und Wusterwitz, liegen die Erkrankungen aktuell im einstelligen Bereich.

Von Frank Bürstenbinder