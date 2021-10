Brandenburg/H

Seine Verwandtschaft kann man sich bekanntlich nicht aussuchen. Eine 34 Jahre alte Frau aus der Nähe von Brandenburg an der Havel ist zwar mit ihrem etwa gleichaltrigen Cousin aufgewachsen. Doch seit etwa sieben Jahren treibt der psychisch gestörte David K. sie und damit auch ihre Familie in anhaltende Verzweiflung.

Die junge Frau schildert vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Potsdam, was sie durchgemacht hat und welche Folgen selbst Ereignisse haben, die schon mehr als fünf Jahre zurückliegen.

Wegen des Cousins haben die Erzieherin und ihr Mann Brandenburg an der Havel verlassen. Sie hat ihre Arbeitsstelle aufgegeben, damit David K. ihr nicht länger dorthin nachstellen kann. „Wir haben sogar erwogen, ins Ausland zu gehen, damit er uns endlich in Ruhe lässt“, erzählt die Zeugin, als der Vorsitzende Richter Theodor Horstkötter sie befragt.

Was also hat der Vetter getan, dass seine Verwandte ihre Telefonnummer ändert und sich aus verschiedenen sozialen Netzwerken abmeldet. Die von Albträumen geplagt wird, sich auf der Straße umschaut, möglichst nicht allein das Haus verlässt und bekennt: „Es vergeht bis heute fast kein Tag, an dem ich nicht daran denke.“

Im September 2014 begann David K., seiner Cousine das Leben schwer und immer schwerer zu machen. Eines Tages gesteht er der Frau, die schon seit 2007 in einer festen Partnerschaft lebt, seine „Liebe“. Davon will sie nichts wissen und das sagt sie ihm auch klipp und klar.

Damit beginnen nächtliche Anrufe bei der Cousine. Er lauert ihr in Wusterwitz auf, wo sie ihr Referendariat macht. Er schreibt beängstigende und auch herabwürdigende Kurznachrichten auf Facebook. Er steht plötzlich vor ihrer Wohnungstür, zerkratzt das Auto des Paares, zertrümmert die Windschutzscheibe, setzt sich plötzlich zu ihr in den Wagen und lässt sie nicht losfahren.

Ein vorläufiger Höhepunkt ist erreicht, als er im Hausflur des Paares eine Drohung in die Wand ritzt. „Stirb Hure“ steht dort, daneben ein Kreuz.

Die junge Frau, deren Schwester ebenfalls vom Cousin belästigt wird, zeigt alle Taten bei der Polizei an und erwirkt einen Gerichtsbeschluss. David K. darf ihr und ihrer Wohnung nicht mehr nahekommen. 50 Meter Abstand muss er mindestens einhalten.

Doch der Cousin hält sich nicht daran. Am 31. Januar 2016 klingelt er Sturm in der Wohnung des Paares in der Brandenburger Neustadt. In eine Samstagnacht kurz vor 4.30 Uhr. Das schlafende Paar ahnt, wer der ungebetene Gast ist.

Der Partner geht schlaftrunken zur Tür, erkennt David K. durch die geriffelte Wohnungstürscheibe. Er öffnet, tritt raus und fragt den Eindringling: „Was willst du?“ Er will seine Cousine sprechen. Das lehnt der Partner entschieden ab mit den Worten: „Verpiss dich!“

Im nächsten Moment holt David K. aus und trifft mit der rechten Faust das linke Auge seines Widersachers, das wenig später anschwillt und im Krankenhaus behandelt wird. Der Angreifer zerfetzt dem damals 28-Jährigen außerdem das T-Shirt.

Er schlägt und tritt weiter auf den Mann ein, der ihn nicht zu seiner Cousine vorlassen will. Sein Gegner ist Wasserballer und mit einiger Sicherheit um ein Vielfaches stärker als David K. Doch er hält ihn nur etwas auf Abstand, geht einer Schlägerei aus dem Weg.

David K. läuft die Treppe hinab und öffnet seinen Rucksack. Daraus holt er einen Ziegelstein, den er grinsend dem Partner seiner Cousine zeigt. Der hatte mit einem Messer gerechnet. Beide Männer schweigen eine Weile. Dann macht sich David K. aus dem Staub, noch ehe die von seiner Cousine alarmierte Polizei erscheint.

Ruhe hat das Paar auch anschließend nicht. Zwei Tage später bekommt David K.’s Mutter eine Whatsapp-Nachricht. Darin droht er, dass er noch am selben Tage die Cousine und danach wahrscheinlich sich selbst töten werde.

Die junge Frau weiß, dass ihr Verwandter krank ist. Von Beginn an nehmen sie und ihre Familie seinen Psychoterror ernst. Vor dem schizophren-psychotischen Mann, der Drogen nimmt, fühlen sie sich nicht sicher.

In Sicherheit wägt sich die Zeugin bis heute nicht, obwohl es seit Jahren keinen direkten Kontakt mehr gegeben hat. Für die Mutter kleiner Kinder ist die Aussage vor Gericht offenkundig aufwühlend, ruft quälende Erinnerungen und die alte Angst wieder hervor.

„Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das einfach so aufhört – unser Leben ist dadurch bestimmt“, sagt sie im Gerichtssaal und weint. Sie weiß, dass der Angeklagte noch in jüngerer Vergangenheit vor der Tür ihrer Eltern stand und schrie.

Die Potsdamer Strafkammer möchte im laufenden Prozess ergründen, ob der arbeitslose Mann, der unter gesetzlicher Betreuung steht und in einer Wohngruppe in Hohenstücken lebt, zur Zeit seines körperlichen Angriffs und seiner Morddrohung tatsächlich nicht schuldfähig war, wie die Staatsanwaltschaft meint.

Aufgabe der fünf Richter wird es vor allem sein zu entscheiden, ob der Angeklagte so gefährlich ist, dass er für längere Zeit oder dauerhaft in der geschlossenen Psychiatrie untergebracht werden muss.

Wie sein psychischer Zustand zu bewerten ist, nachdem er inzwischen einen Hirnschlag erlitten hat, lässt sich für Außenstehende schwer sagen. Im Gerichtssaal antwortet der Angeklagte nach seinen Möglichkeiten artig, aber etwas einsilbig.

David K. steht unter dem Einfluss seiner Medikamente. Er bekommt regelmäßig Haloperidol gespritzt, ein zur Behandlung von Psychosen verbreitetes Neuroleptikum, das stark auf die Psyche wirkt und den Patienten in seinen Erregungszuständen und Empfindungen dämpft, aber auch erhebliche Nebenwirkungen hat.

Zu den vorgeworfenen Taten sagt David K., der seine Tage überwiegend im Bett verbringt und gelegentlich Drogen nimmt, auf Rat seines Verteidigers nichts. So bleibt unklar, an was er sich erinnert und wie er sein damaliges Verhalten selbst inzwischen beurteilt.

Der Prozess wird Ende Oktober fortgesetzt. Dann wird der pensionierte psychiatrischen Facharzt Wendt sein Gutachten über den Zustand des mutmaßlichen Täters vorstellen, zu dem die Mutter den Kontakt seit zwei Jahren abgebrochen hat.

Von Jürgen Lauterbach