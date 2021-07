Brandenburg/H

Es tut sich was am Wredowplatz in Brandenburg an der Havel. Nach dem Auszug der Volkshochschule ist in den altehrwürdigen Gemäuern wieder Platz für neue Nutzungsformen und alte Kunstschätze. Denn die auf mehr als 20 000 Objekte taxierte Sammlung der Stiftung, die größtenteils im Stadtmuseum gelagert wird, soll an ihren historischen Ort zurückkehren. Dafür braucht es Ideen, eine gewissenhafte Katalogisierung – und das nötige Kleingeld. Zumindest die ersten beiden Voraussetzungen sind gegeben. Teile der Sammlung haben ihren Umzug bereits angetreten.

Eine der wichtigsten Sammlungen Berlin-Brandenburgs

In akribischer Arbeit wurde bis dato etwas mehr als die Hälfte der umfangreichen Sammlung erfasst, und es zeichnet sich ab, was vor wenigen Jahren kaum jemand für möglich gehalten hätte. Nicht nur treten Werke zutage, die bislang als verschollen galten. Auch renommierte Kunstexperten sind überrascht, welche kunst- und kulturgeschichtlichen Preziosen in der Havelstadt seit Jahrzehnten verpackt und eingewickelt auf ihre Erforschung warten. „Es dürfte sich um eine der bedeutendsten Sammlungen in Berlin und Brandenburg handeln“, bringt es Wolfgang Rose auf den Punkt.

Und wenn es einer weiß, dann er: Seit 2019 kümmert sich der Historiker um die Erfassung und Beschreibung der zahlreichen Einzelstücke. Die einst vom vermögenden Kunstdozenten August Wredow (1804–91) über Jahre zusammengetragenen Stücke erstrecken sich von der mittelalterlichen Ornamentik über den Barock und die Renaissance bis hin zur Kunst des frühen 20. Jahrhunderts. Geschäftsführer Klaus Lietze geht davon aus, „dass die Erforschung und Aufarbeitung der Sammlungen noch mehrere Generationen beschäftigen wird.“

Mittelalterliche Ornamente dienten dem Kunstprofessor August Wredow als Anschauungsmaterial im Unterricht. Quelle: Moritz Jacobi

Dürer, Rembrand, Chodowiecki

Neben Dürer-Zeichnungen und Studien zu Werken berühmter Künstler wie Rembrandt können sich Kunstexperten über eine der größten zusammenhängenden Sammlungen von Kupferstichen aus der Werkstatt von Daniel Chodowiecki freuen. Über den Umweg der von Rochows (Rittergut Reckahn) war die auf drei- bis viertausend Blätter geschätzte Chodowiecki-Sammlung in den Besitz der Stiftung gelangt. Chodowiecki, der bekannteste deutsche Kupferstecher und Illustrator des 18. Jahrhunderts, hielt unter anderem etliche Szenen aus dem Alltagsleben in Preußen fest.

Die Wredow-Sammlungen im Internet Dank der von der Stadt Brandenburg finanziell unterstützten Erfassung und Digitalisierung sind mehrere Hundert Werke aus den Wredowschen Sammlungen online zu sehen. Auf https://brandenburg.museum-digital.de einfach das Museum „Stiftung Wredowsche Zeichenschule“ eingeben.

Im Stadtmuseum sowie im Industriemuseum lagern überdies zahlreiche Skulpturen und Büsten, die noch gar nicht in Augenschein genommen wurden, sowie Zeichnungen von skulpturalen Darstellungen historischer Gebäude. Im Zuge der Erfassung wird auch der Nachlass des Brandenburger Bildhauers und Malers Gustav Metz erstmals systematisch beschrieben.

Als wissenschaftlich bedeutsam gilt zudem die Ornamentensammlung. Sie soll nach den Vorstellungen des Kuratoriums einen eigenen Showroom bekommen. Die mittelalterliche Ornamentik beschäftigt Denkmalschützer und Restauratoren aus aller Herren Länder, denn für denkmalgerechtes Bauen und Gestalten sind historisch genaue Vorlagen unerlässlich.

Kustos und wissenschaftlicher Mitarbeiter Wolfgang Rose öffnet einen der neuen Spezialschränke, in denen die alten Papiere künftig gelagert werden können. Blaues, säurefreies Papier schützt den kostbaren Inhalt vor der weiteren Zersetzung. Quelle: Moritz Jacobi

Moderner Anbau für kostbare Bücher

Auch die räumlichen Voraussetzungen für das Mammutvorhaben nehmen Gestalt an. „Entwurf und Kalkulation sind abgeschlossen“, sagt Geschäftsführer Lietze. „Das Erdgeschoss soll unser Kunstarchiv werden, mit Spezialschränken für eine sachgerechte Lagerung, einer entsprechenden Klimatisierung und den nötigen Sicherheitsvorkehrungen.“ Erste Spezialschränke wurden mit finanzieller Unterstützung der Stadt Brandenburg bereits angeschafft, die der Stiftung im vergangenen Jahr mit 65 000 Euro und im laufenden Jahr mit 45 000 Euro unter die Arme greift.

Geschäftsführer Klaus Lietze hofft auf eine baldige Bewilligung von Fördermitteln. Quelle: Moritz Jacobi

Die Sammlung von rund 3000 kunsthistorischen Bänden, Zeitschriften und Grafikmappen soll in einer eigenen wissenschaftlichen Bibliothek aufbewahrt werden. Dafür hat das Architekturbüro Fleege + Oeser einen Entwurf vorgelegt, der bereits mit der Bauaufsicht und den Denkmalschutzbehörden in Brandenburg an der Havel und Potsdam vorbesprochen sei, so Lietze. Die daumendicke Mappe zeigt einen zeitgemäßen, gestalterisch gegen das Hauptgebäude abgegrenzten Anbau, der rechtwinklig dazu die derzeit als Parkplatz genutzte Fläche einnehmen und den Jakobsgraben geringfügig überkragen soll.

Realisierung nur mit Fördermitteln

Mit der Realisierung des Neu- und Umbaus und des Umzugs der Sammlung wäre die Rückkehr eines Kunstschatzes an seinen historischen Ort bewältigt – an einen Kunstcampus für Jung und Alt, an dem bereits Kindergartenkinder an die bildenden und darstellenden Künste herangeführt werden. Einzig die Finanzierung sei noch nicht gesichert, bedauert Klaus Lietze.

Denn seit der Stifter August Wredow seinerzeit verfügte, dass kein Kunstwerk aus seiner Sammlung veräußert werden dürfe, und die Stiftung praktisch kaum Eigenmittel in die Waagschale werfen kann, mussten und müssen immer wieder Förderanträge gestellt werden. Ausgewiesene Experten wie Kurator Detlef Karg haben die Bedeutung der kaum bekannten Wredowschen Sammlung immer wieder an Politik und Verwaltung herangetragen.

Und das nicht ohne Erfolg: „Die Stadt Brandenburg hat uns seit den 1990er-Jahren sehr geholfen“, sagt der Geschäftsführer. Auch von Kulturstaatsministerin Monika Grütters sowie vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur sei Unterstützung für das Bauvorhaben signalisiert worden. Konkrete Angaben zur Dauer und zu den Kosten der Baumaßnahmen möchte die Stiftung nicht machen.

Das denkmalgeschützte Ensemble aus Wredowscher Zeichenschule und „verrückter“ Kapelle soll einen modernen Anbau bekommen. Quelle: Moritz Jacobi

Denn an eine alsbaldige Ausschreibung des Bauvorhabens sei trotz allem nicht zu denken, bedauert der 73-Jährige: Zu ungewiss seien die derzeitigen Aussichten. Und meint damit weniger die coronabedingten Lockdowns, die ohnehin wenig Planungssicherheit gestatten würden.

Vielmehr drohe ein solches Projekt mit Blick auf die derzeitige Kostenexplosion in der Baubranche „zum nächsten BER der Havelstadt“ zu werden, so Lietze. „Wer kann aktuell schon sagen, ob so ein Bau nach der jetzigen Kalkulation überhaupt zu Ende geführt werden kann?“ Bis es also soweit sein wird, könnte noch viel Wasser die Havel hinunterfließen.

Von Moritz Jacobi