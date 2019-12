Ein Stück Buga ist nun Radweg

Brandenburg/H

So geht Brücke: Die alte raus, die neue rein –und das Ganze in weniger als einer Stunde. Zugegeben, es handelt sich um die kleine Fußgänger- und Radfahrerbrücke am Entwässerungsbauwerk an der Brielower Landstraße. Und die Männer vom Brandenburger Montage- und Kranservice BMK haben ganze Arbeit geleistet.

Übergang war 20 Jahre alt

Der bisherige Übergang war mehr als 20 Jahre alt und bestand aus dem Oberbau eines Güterzugwagens. Dieser wurde nun ersetzt durch eines der drei Teile der Buga-Brücke, die 2015 in Havelberg den Dombezirk mit dem Domfriedhof am Nussberg verbunden hat. Die Kommune hatte das Bauwerk nach längerem Hin und Her im Jahr 2016 erworben, für 12.500 Euro. Damals sollte vor allem das Defizit des Buga-Zweckverbandes etwas reduziert werden.

Probeheben am Dienstag

Am Dienstag haben die BMK-Monteure das zwölf Meter lange und zwei Meter breite und sechs Tonnen schwere alte Verbindungsstück gelöst und probehalber angehoben, sagt BMK-Geschäftsführer Alexander Förster. „Wir haben die Brücke aber lose wieder draufgelegt, damit im Dunkeln kein Radfahrer aus Versehen ins Loch fällt.“

Am Mittwochmorgen wurde es nun am Stück herausgehoben, das war ein Kinderspiel für den mobilen 40-Tonnen-Kran. Es musste nur an einer am Wegrand stehenden Linde sachte vorbei manövriert werden.

Zwischenlager am Bauhof

Ein Sattelzug brachte nun das Havelberger Brückenelement, das gemeinsam mit den beiden anderen auf dem städtischen Bauhof gelagert war. Das neue Teil wiegt acht Tonnen und liegt etwas höher auf. „Wir lassen von unserem Bauhofteam provisorische Rampen mit Schotter-Tragschichten von jeweils fünf, sechs Metern Länge anschütten, damit ein gefahrloses Queren möglich ist“, sagt der städtische Brücken-Verantwortliche Peter Reck. „Wenn es im Frühjahr das Wetter zulässt, werden die Rampen natürlich asphaltiert.“

Neue Aufträge in Sicht

Alexander Förster hat schon den nächsten städtischen Auftrag in Aussicht gestellt bekommen: Ebenfalls eine Güterwagen-Brücke gibt es bislang an der Uferstraße in Kirchmöser, nahe der Badestelle Arke. Diese weist bereits erhebliche Beschädigungen auf, vor allem an den Rampen haben sich für Radfahrer und Passanten gefährliche Absätze gebildet, beklagen Anwohner in Kirchmöser-Dorf schon lange.

„Der Austausch wird Anfang kommenden Jahres passieren“, sagt Förster. „Mit der Stadtverwaltung gibt es eine angenehme Zusammenarbeit.“ Der Unternehmer ist froh über die Aufträge in der Region, im Normalfall legen die BMK-Teams viele Kilometer bis zu den Baustellen zurück.

Das dritte Brückenteil soll hinterm Naturschutzzentrum Krugpark einen alten Übergang ersetzen. Ursprünglich war geplant, Ersatz für den Übergang über den Sandfurthgraben unweit der Ziesarer Landstraße zu schaffen. Dieser wird vornehmlich auch von den Laufsportbegeisterten der Gruppe „Gib alles“ genutzt, die Läufer haben sich in den Vorjahren rührend um den Korrosionsschutz des Bauwerks gekümmert.

Von André Wirsing