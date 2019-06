Brandenburg/H

Die Kinder haben das erste Wort beim Havelfest in Brandenburg/Havel. Auch diesmal, im 56. Jahr. Die Mädchen und Jungen der Kita „ Spatzenhaus“ dürfen als erste auf die Bühne am Salzhofufer, die in diesem Jahr zum ersten Mal direkt vor der Johanniskirche steht. Singend verraten sie, dass nicht nur Kinder Träume haben, sondern Träume „für alle da sind“.

Steffen Schellers Traumrolle ist gleichwohl nicht die des Entertainers im Rampenlicht. Kurz, bündig und selbstironisch tut er, was zu seinen heiligen Pflichten als Brandenburger Oberbürgermeister gehört.

Selbstironische Spaßbremse

Die selbst ernannte „Spaßbremse“ eröffnet, unterstützt vom wahren Entertainer Marco Lessentin und Cheforganisator Hans-Günter Koch, am Freitag gegen 16.20 Uhr das 56. Havelfest.

Der Auftakt-Freitag dient regelmäßig dazu, Schwung zu holen für zwei tolle Tage an den beiden Seiten des Havelufers. Das Wetter scheint perfekt zu werden. Nicht brüllend heiß, aber warm und luftig genug, um relativ leicht bekleidet in Feststimmung zu kommen und den Konzertauftritten von Glasperlenspiel und Max Giesinger später am Abend entgegen zu schlendern.

Übrigens, der beliebte Sänger mischte sich nach seiner Probe auf dem Packhofgelände unter die Festgäste. Auf dem Rummel zog es Max Giesinger zum Flipper-Karussell, um eine coole Runde zu drehen. Zuvor traf er noch seinen größten Brandenburger Fan Elias Maurice, der an der Curie-Schule eine Dokumentation über den Künstler angefertigt hat.

Oben Fest , unten Alltag

Oben auf der Jahrtausendbrücke lässt derweil ein frisch gebackenes Brautpaar sich und die schöne Kulisse auf Bildern festhalten. Und auf dem Wasser schwimmt der ganz normale Havelalltag.

Freizeitkapitäne halten in ihren Sportbooten kurz inne, schauen nach links und rechts zum bunter werdenden Treiben und tuckern anschließend weiter in Richtung Beetzsee. Sportruderer ziehen von all dem unbeeindruckt ihre Bahnen. Morgen ist ja auch noch ein Havelfesttag.

Apropos Wasser. Die mit Havelwasser getauften Sänger des Brandenburger Shantychors lösen nach der offiziellen Eröffnung die Spatzenhaus-Kinder ab und singen in ihren Seemannsshirts die, wie Rolf Schulze verrät, „schönsten Shantys, die es in Brandenburg je gegeben hat“.

Gewehre bleiben stumm

Auf zwei Dinge müssen die Brandenburger bei der diesjährigen Eröffnung verzichten. Die vielen bunten Luftballons sind unaufgeblasen in der großen Tüte geblieben. Und die Gewehre bleiben stumm. Die Altstädtische Schützengilde Brandenburg hat diesmal keine Salutschüsse abgegeben.

Schießen hätte die Schützen zwar gedurft. Doch die erforderliche Genehmigung für den Transport der Waffen lag nicht rechtzeitig vor. Ehe es Ärger gibt, verzichteten die Schießsportler. Trotzdem gilt nun: Feuer frei zum Feste feiern. Die Brandenburger und ihr Havelfest auf sechs Bühnen können loslegen.

Das Fest hat viel zu bieten Die Fundsachenversteigerung findet am Samstag, 10.30 Uhr, an der Stadtwerkebühne am Heineufer statt. Das Drachenbootrennen beginnt am Samstag um 14 Uhr am Salzhofufer. Das Abschlusskonzert bestreiten die Brandenburger Symphoniker am Sonntag um 19.30 Uhr am Heineufer. Alle Termine des Festes unter www.havelfest.info

Von Jürgen Lauterbach