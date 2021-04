Brandenburg/H

Fast jeder vierte Beschäftigte der Stadtverwaltung arbeitet in Teilzeit. Mit Stand Ende März sind 1050 Tariflich Beschäftigte und Beamte in der Verwaltung der Stadt Brandenburg an der Havel inklusive Eigenbetriebe beschäftigt.

Davon sind 395 männlichen und 655 weiblichen Geschlechts. In Teilzeit tätig sind derzeit 249 Beschäftigte (23,71 Prozent), davon 224 Mitarbeiterinnen und 25 Mitarbeiter.

15 bis 38 Stunden vereinbart

Individuell vereinbart sind Teilzeiten zwischen 15 und 38 Stunden pro Woche. „Die überwiegende Anzahl der Teilzeitbeschäftigten ist jedoch mit mindestens 30 Stunden je Woche tätig“, antwortet Oberbürgermeister Steffen Scheller auf eine Anfrage der Linksfraktion.

88 Elternzeiten in fünf Jahren

In den Jahren 2016 bis 2020 befanden sich 88 Beschäftigte in ihrer individuellen Elternzeit. Davon waren 50 Mitarbeiterinnen für insgesamt 584 Monate in Elternzeit und 38 Mitarbeiter für insgesamt 101 Monate in Elternzeit. „Teilzeitwünsche aus familienpolitischen Gründen und Elternzeitbegehren von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen werden seitens der Verwaltung vollumfänglich und antragsgemäß gewährt. Im Vorfeld werden diese, insofern sie dies wünschen, ausführlich zu Elternzeit und Teilzeitbeschäftigungsmöglichkeiten beraten.“ Es gebe auch einen Teillohnausgleich zum Abmildern finanzieller Nachteile.

Flexible Zeitmodelle

Darüber hinaus verfügten die Beschäftigten über flexible Arbeitszeitmöglichkeiten und es werde mobiles Arbeiten von zuhause aus auf Grundlage von Dienstvereinbarungen ermöglicht.

Scheller stellt klar: Familien könnten selbstbestimmt regeln, wer von den Sorgeberechtigten die überwiegenden Anteile an der „Sorgearbeit“ wahrnimmt. Bestimmungen zu Eltern- und Teilzeit differenzierten nicht nach Geschlecht. Die Verwaltung der Stadt Brandenburg an der Havel gewähre alle eingehenden Anträge auf Gewährung von Elternzeit oder Teilzeit aus familienpolitischen Gründen sowohl von weiblichen als auch von männlichen Beschäftigten uneingeschränkt. Eine Steuerung oder Einflussnahme gebe es durch die Verwaltung nicht.

Von André Wirsing