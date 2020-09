Ein neuer Corona-Fall in der Stadt

Bradenburg/H

Es gibt eine weitere bestätigte Corona-Erkrankung in der Stadt: „Laut Kurzinformation vom Gesundheitsamt handelt es sich um einen 47 Jahre alten Mann, der in der Stadt wohnt und in Berlin arbeitet“, sagt Verwaltungssprecher Jan Penkawa. „Seine engeren Kontakte sind ermittelt, Quarantäne-Anordnungen sind rausgegangen. Das Umfeld ist symptomfrei, wir gehen derzeit nicht mit weiteren daraus entstehenden Fällen aus.“

Demnach gibt es insgesamt in Brandenburg an der Havel 71 laborbestätigte Fälle der Covid-19-Erkrankung, 68 Menschen gelten als genesen, einer ist verstorben. Also gibt es zwei aktive Erkrankungen, seit dem 1. September ist der aktuelle der erst Fall in sieben Tagen. Zehn Menschen müssen auf Anordnung des Gesundheitsamtes in Quarantäne bleiben.

Von MAZ