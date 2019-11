Ein Brandenburger rollt durch die Geschichte

Brandenburg/H

Ein Ruck an der Kurbel und das Ding läuft. Andreas Hoffmann setzt sich hinter das Steuer und lenkt den dunkelblauen Chevrolet in die Halle des Industriemuseums. Die Leute staunen. Nicht so sehr, weil dies ein über 90 Jahre alter Wagen in einem astreinen Zustand ist. Am Samstagnachmittag ist hier ein Stück Automobilgeschichte aus Brandenburg an der Havel vorgefahren, dass kaum jemand kennt.

Der über 90 Jahre alte Chevrolet im Brandenburger Industriemuseum. Quelle: Heiko Hesse

Vor 20 Jahren hatte die MAZ über den Brandenburger Chevy geschrieben und damit indirekt Björn Kiefer aus Bergisch Gladbach animiert, mehr über das Auto und die Firma seines Urgroßvaters Fabian Kiefer (1894-1980) zu erfahren. Die Nachforschungen mündeten in das Buch „Ein Chevrolet aus Brandenburg“, das Björn Kiefer am Sonntag im Industriemuseum vorstellte. Auf 123 Seiten dokumentiert er den Werdegang seines Vorfahren.

Auf familiärer Spurensuche

Wie so vielen Neugierige habe er sich vor einigen Jahren auf familiäre Spurensuche begeben. „Man googelt so seine Vorfahren“, erzählt Björn Kiefer. Dabei stieß er auf die Seite der Interessengemeinschaft Brennabor, die 2002 mit dem Industriemuseum die Brennabor-Ausstellung auf die Beine gestellt hatte. Ein Kapitel dieser Seite handelte von Fabian Kiefers Wirken als Automobilbauer. „Das ist der Moment, wo man Zuhause vom Stuhl fällt“, erinnert sich der 1976 geborene Nachfahre des Ingenieurs.

Staunende Blicke auf den Oldtimer. Quelle: Heiko Hesse

Die Kiefers stammen aus dem Schwarzwald. Im Ersten Weltkrieg kam Fabian Kiefer nach Berlin, machte seinen Führerschein und stieß auf einen Geschäftspartner, der ihn nach Brandenburg an der Havel lockte. Das erste Unternehmen „Meyer und Kiefer“ ging im Oktober 1919 an den Start. Ein Produkt des Betriebes mit Sitz am Neustädtischen Markt (heute Hypovereinsbank): diebessichere Glühlampen.

General Motors tritt auf den Plan

Wenige Jahre später gründete der Elektro-Ingenieur Kiefer mit dem ehemaligen Radrennfahrer Gustav Gräben ein neues Unternehmen: „Auto- und Elektro-Gesellschaft Brandenburg a/H.“ Auslöser war, dass der Spandauer Fahrzeughersteller D-Rad Partner zum Vertrieb von Automobilen suchte. Nur ein Jahr brachte D-Rad Autos auf den Markt.

Das Typenschild des Chevrolets mit dem Brandenburg-Bezug. Quelle: Heiko Hesse

Als es damit vorbei war, trat General Motors ins Blickfeld der beiden jungen Unternehmer. Mitte 1927 suchte der US-Konzern überall im Deutschen Reich verlässliche Vertreter. Und nicht nur das: Um die Autos und Kleintransporter im hart umkämpften Markt günstiger anbieten zu können, ging man neue Vertriebswege: „Verbilligung durch Montage am Verkaufsort“, berichtete Björn Kiefer. Aus Berlin-Reinickendorf kam das Fahrgestell samt Führerhaus. In Brandenburg hinter der Linienstraße, in einem früheren Sägewerk, bekam die nackte Pritsche den Aufbau, den der Kunde haben wollte.

In Babelsberg entdeckt

Andreas Hoffmann hatte den Brandenburger Chevy 1997 in Babelsberg entdeckt. Eigentlich war das Fahrzeug als Ersatzteilspender annonciert worden. Doch Hoffmann liebte den Oldtimer und holte ihn ins Leben zurück. Nicht bloß bei Oldtimertreffen kann man sich das Wagen erfreuen. Er ist längst zum Filmstar geworden. Hoffmann, der schon zu DDR-Zeiten dem Film gelegentlich mit schönen alten Autos aushelfen konnte, fand auch für den Chevy Liebhaber. Er war bei George Clooney un den „Monuments Men“ dabei, kurvte in zwei Staffeln durch „Babylon Berlin“ und bekam jetzt seinen Auftritt bei der Neuverfilmung von „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“, die Weihnachten ins Kino kommt.

Fabian Kiefer trennte sich 1928 von seinem Partner und ging mit seiner Familie nach Landberg an der Warthe. Nicht lange: Mitte der 30er Jahre übernimmt er den Aufbau der Segelfliegerschule in Rhinow. Doch das ist eine andere Geschichte. An der arbeitet Björn Kiefer bereits und möchte dazu das nächste Buch vorlegen.

Info zum Buch: Björn Kiefer, „Ein Chevrolet aus Brandenburg“, Books on Demand, 29,90 Euro

Von Heiko Hesse