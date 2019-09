Brandenburg/H

Als Polizisten am Donnerstag gegen 14 Uhr in Hohenstücken zwei Haftbefehle gegen einen Mann vollstrecken wollten, staunten sie nicht schlecht. Der säumige Zahler, der zwei Geldstrafen nicht bezahlt hat, muss nun eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Er hatte in seiner Wohnung just in dem Moment ein Tütchen Amphetamine bei sich.

Zudem fanden die Beamten ein Fahrrad, das vor sechs Jahren im Veilchenweg auf dem Görden gestohlen worden war. So ermittelt nun die Kripo gegen den Verhafteten wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Von MAZonline