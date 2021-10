Brandenburg/H

Unbekannte sind am Wochenende in den Netto-Markt in der Ziesarer Landstraße in Brandenburg an der Havel eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hat ein Lebensmittellieferant Montagnacht festgestellt, dass die Täter ein Gitter entfernt haben, das die Filiale schützen sollte. Danach schlugen sie eine Scheibe ein, um sich Zutritt in den Supermarkt zu verschaffen.

Drinnen angelangt durchwühlten die Einbrecher Schränke und Schubladen auf der Suche nach wertvollen Dingen. Fündig wurden sie nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht. Der Schaden beläuft sich auf eine unbekannte Höhe, teilt die Polizeiinspektion mit.

Von Travis Liebner