Brandenburg/H

Unbekannte sind am Südring, Ecke Heidestraße in Kirchmöser in einen Gartenbungalow eingebrochen. In der Nacht zu Samstag haben die Eingangstür gewaltsam aufgezogen, berichtet an diesem Sonntag die Polizei.

Im Inneren des Gartenhauses haben die Einbrecher sämtliche Schränke und Schubladen nach wertvollen Gegenständen durchsucht. Sie entkamen unerkannt. Bemerkt wurde der Einbruch am Sonnabend gegen 14 Uhr.

Beute haben die Täter nicht gemacht. Es gab einfach nichts zu holen.

Von MAZ