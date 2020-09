Brandenburg/H

Die Polizei ermittelt wegen eines Einbruchs in einen Bauwagen in der Nacht zu Donnerstag in der Brandenburger Altstadt. Die Unbekannten bogen die Tür des Bauwagens auf und gelangten so ins Innere.

Sie stahlen die Kaffeedosen und zwei Kanister Benzin. Der Schaden liegt bei 520 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZ