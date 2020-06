Einbrecher scheitern beim Versuch, Tresor zu knacken

Brandenburg/H

Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in den Verwaltungstrakt einer gemeinnützigen Firma in der Straße Grüne Aue eingebrochen. Mitarbeiter meldeten das der Polizei am Morgen gegen 5 Uhr. Die Täter brachen dazu die Eingangstür auf. Sie durchsuchten im Inneren mehrere Räume und stießen dort auf einen Tresor. Diesen transportierten sie auf den Hof, das Öffnen gelang ihnen nicht. Sie verschwanden ohne große Beute.

Die Polizei ermittelte später Hinweise auf das mögliche Fluchtfahrzeug und überprüfte dessen Halter. Auch wurden am Tatort Spuren gesammelt. Die entstandene Schadenshöhe ist nicht bekannt.

