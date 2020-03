Brandenburg/H

Einbrecher sind vermutlich am vergangenen Wochenende in eine Firma in der Brandenburger Altstadt eingedrungen. Die bislang noch unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu dem Areal und bauten von mehreren dort geparkten Fahrzeugen diverse Teile ab. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach demolierten die Täter auch einige der Fahrzeuge mutwillig.

Die Tatzeit liegt laut Polizei zwischen Sonntagabend, 17 Uhr, und Montagmorgen. Mitarbeiter der Firma entdecken den Einbruch gegen 7 Uhr und riefen die Polizei.

Experten der Kripo sichern Spuren

Bei der Tat entstand nach Angaben von Polizeikommissar Alexander Rust von der Inspektion in Brandenburg an der Havel ein insgesamt fünfstelliger Gesamtschaden. „Die Polizei brachte Experten der Kriminaltechnik zum Einsatz, welche vor Ort Spuren sichern konnten“, berichtet Rust. Die Beamten nahmen eine Anzeige auf. Jetzt ermittelt die Kripo in dem Fall.

Von hms