Einbrecher stehlen Geräte aus Firma in Brandenburg an der Havel: Mehrere tausend Euro Schaden

Bislang noch unbekannte Täter sind in Brandenburg an der Havel in eine Firma in der Friedrich-Franz-Straße eingedrungen. Sie erbeuteten mehrere Arbeitsgeräte. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Demnach ist die Tatzeit völlig unklar. Die Einbrecher sind zwischen dem zurückliegenden Freitag und Anfang dieser Woche gekommen. Die Tat wurde am Montag um 7 Uhr entdeckt.

Nach Polizeiangaben drangen die Täter auf das Gelände des Unternehmens vor und verschafften sich dann gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude. Daraus stahlen sie dann die Maschinen. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Kriminalpolizei sichert Spuren am Tatort

Bei ihrem Einbruch hinterließen die Täter offenbar Spuren. Wie die Polizei weiter mitteilte, konnten die Kriminaltechniker mehrere davon sicherstellen. Die Ermittler werten diese jetzt aus.

Die Polizei hat eine Anzeige aufgenommen wegen besonders schweren Diebstahls. Die Kripo in Brandenburg an der Havel hat jetzt den Fall übernommen.

