Unbekannte sind in der Nacht zu Samstag über die Haupteingangstür in ein Mehrfamilienhaus in der Gördenallee eingedrungen. Mit Gewalt öffneten sie die Wohnungstür eines 59 Jahre alten Mieters.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde ein Herrenfahrrad der Marke „Herkules“ entwendet. Der Sachschaden beträgt ungefähr 500 Euro. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

