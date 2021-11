Einbrecher stehlen in Päwesin Baumaschinen aus Kleintransporter

Päwesin

Bislang noch unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag in Päwesin einen Kleintransporter aufgebrochen. Dann stahlen sie die Ladung. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Demnach wurde die Tat zwischen Montagabend, 19.30, und Dienstagmorgen verübt. Um 7.30 Uhr wurde der Einbruch entdeckt.

Die Täter hatten nach Angaben aus der Polizeiinspektion in Brandenburg an der Havel die Hecktür des Transporters vom Typ Sprinter von Mercedes-Benz mit Gewalt geöffnet und dabei beschädigt. Dann stiegen die Unbekannten in den Laderaum.

Lesen Sie auch Versuchte Einbrüche in Wohnungen in Brandenburg an der Havel

Sie stahlen laut Polizei diverse Baumaschinen. Der bei der Tat entstandene Sachschaden ist momentan wohl noch unklar. Er muss aber beträchtlich sein. Die Kripo in Brandenburg an der Havel hat den Fall jetzt übernommen und ermittelt nun gegen die unbekannten Täter.

Von MAZ