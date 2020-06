Brandenburg/H

Zwischen Freitag und Montag sind Unbekannte in die Räumlichkeiten einer Firma in der Brandenburger Altstadt eingestiegen. Ein Mitarbeiter meldete den Einbruch am Montag um kurz vor 6 Uhr morgens.

Die Täter zerschlugen ein Toilettenfenster und gelangten so in das Haus. Im Inneren durchsuchten sie die Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Klar ist, dass die Einbrecher einen erheblichen Sachschaden verursacht haben. Dieser geht wohl in die Tausende.

Die Brandenburger Polizei sicherte am Tatort Spuren und sucht nun nach Zeugen der Tat. Wer etwas weiß und/oder gesehen hat, meldet sich unter der Telefonnummer 03381/56 00. Auch jede andere Polizeidienststelle nimmt Hinweise entgegen. Zudem gibt es im Bürgerportal unter www.polizei.brandenburg.de die Möglichkeit, sich mitzuteilen.

Von Philip Rißling