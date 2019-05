Brandenburg/H

Unbekannte sind am Wochenende in eine Firma auf der Dominsel in Brandenburg eingestiegen. Dazu brachen sie zuvor mit Gewalt das Gitter aus der Mauer vor einem Fenster heraus. Die Diebe nahmen Elektrogeräte mit, stahlen Geld und durchwühlten alle Schränke.

Mitarbeiter des Unternehmens stellten den Einbruch am Montag um 6.30 Uhr fest, als sie ihre Arbeit antreten wollten. Sie alarmierten die Polizei.

Von MAZonline