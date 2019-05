Brandenburg/Havel

Einbrecher gelangten in der Nacht zu Donnerstag auf ein Fahrgastschiff, das am Bornufer in Plaue lag. Die Täter hebelten eine Tür auf und kamen so in das Innere des Schiffes.

Dort durchsuchten die Einbrecher den Gastraum und die Küche nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Lebensmittel und alkoholische Getränke.

Darüber hinaus wurde die Markise des Fahrgastschiffes beschädigt. Hinweise zu den unbekannten Tätern gibt es bisher nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von Joachim Wilisch