Brandenburg/H

Einbrecher sind zwischen Mittwoch und Donnerstag in ein Lokal in Kirchmöser eingestiegen. Das wurde am Freitag bekannt. Sie brachen dafür eine Hintertür auf. Abgesehen hatten es die Täter auf die Spielautomaten in der Gaststätte. Zwei Geräte brachen sie auf und stahlen das Geld daraus. Zudem nahmen die Einbrecher Geld aus einer Kasse mit und mehrere Getränke. „Scheinbar waren die Täter durstig“, teilte dazu die Polizei mit. Sie ermittelt nun wegen eines besonders schweren Diebstahls.

