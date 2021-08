Einbruch in Kirchmöser – Eigenheim-Besitzer noch im Urlaub

Brandenburg/H.

Die Abwesenheit eines Hauseigentümers in Kirchmöser ist am Wochenende ausgenutzt worden. Unbekannte sind in das Einfamilienhaus an der Mahlenziehner Straße eingedrungen. Dazu haben sie ein Fenster aufgehebelt.

Im Innern durchsuchten die Täter das Haus nach Wertsachen. Was genau entwendet wurde, war bei der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Denn die Eigentümer weilen zurzeit im Urlaub.

Das Malheur, das sich Sonnabend zwischen 19 und 22.15 Uhr ereignet haben muss, wurde von einem Nachbarn bemerkt und gemeldet. Spuren konnten demnach gesichert werden. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Brandenburg, 03381 / 55 60.

Von René Gaffron