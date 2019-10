Brandenburg/H

Mit Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro sind in der Nacht zu Dienstag Einbrecher entkommen, die sich Zutritt zu einem Mietshaus in der Gördenallee in Brandenburg verschafft haben. Das Gebäude wird derzeit saniert und ist deswegen eine Baustelle. Zeugen bemerkten den Einbruch am Dienstag um 7 Uhr und alarmierten die Polizei.

Die Polizei konnte Spuren der Täter sichern und ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls.

Von MAZonline