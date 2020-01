Einbruch in Tierheim: Täter stehlen Geld

Brandenburg/H

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in das Tierheim in der Brandenburger Caasmannstraße eingebrochen. Die Täter schlugen ein Fenster ein und durchwühlten das Büro. Dort öffneten sie mehrere Schränke und stahlen Geld. Das teilte die Polizei am Mittwoch auf Anfrage mit.

Täter erbeuten mehrere hundert Euro

Demnach haben die Einbrecher einige hundert Euro erbeutet. „Die Polizei hat Spuren am Tatort gesichert“, sagte Dienstgruppenleiter Carsten Eichmüller der MAZ. Die Kripo ermittelt jetzt in dem Fall. „Es ist besonders schäbig, einem Tierheim Geld zu stehlen“, sagte Eichmüller. Er schloss Profis als Täter aus. Dazu seien die Einbrecher zu grob vorgegangen.

Einbrüche in Tierheime auch im Havelland

Die Heimleiterin hatte nach Angaben der stellvertretenden Vereinsvorsitzenden Anja Linckus vorsorglich die Spendenboxen geleert und die Hauptkasse an sich genommen. Anlass waren die Einbrüche in die Tierheime in Rathenowund im Landkreis Oberhavelin den vergangenen Tagen.

Der Tierschutzverein Brandenburg an der Havel betreibt das Tierheim in der Caasmannstraße.

Von hms