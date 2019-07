Brandenburg/H

Einen Einbruch in sein Urlaubsidyll am Wendseeufer in Plaue meldete ein 58-jähriger Brandenburger am Mittwochmorgen bei der Polizei. Der Mann hat dort ein Wohnmobil zu einem feststehenden Sommerwohnsitz ausgebaut.

Zu dem Ferienhaus rückten jetzt die Kriminaltechniker aus und sicherten Einbruchsspuren, nachdem der Betroffene die aufgebrochene Eingangstür bemerkte. Die unbekannten Täter entwendeten einen Fernseher und eine Münzsammlung. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZ