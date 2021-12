Kostenlos bis 16:30 Uhr Einbruch in zwei Häuser: Frau schlägt Mann in Brandenburg an der Havel in die Flucht

Auf zwei Häuser abgesehen hatte es ein Einbrecher in Brandenburg an der Havel. Im Wohngebiet Eigene Scholle hat ihn ein Frau auf ihrem Grundstück in die Flucht geschlagen.