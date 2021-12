Brandenburg/H

Vier Jugendliche wurden in der Nacht zu Dienstag in einer Turnhalle in der Berner Straße in Brandenburg an der Havel gestellt. Sie hatten sich Zugang zum Gebäude verschafft und im Inneren randaliert – sie traten Türen ein, brachen Schränke auf und verschütteten laut Polizeimeldung Flüssigkeiten auf dem Boden. Die Sporthalle gehörte einst zur inzwischen abgerissenen Gesamtschule Görden in der Berner Straße. An sie grenzt im Südwesten die Wilhelm-Busch-Schule, im Norden ein Sportplatz und im Osten die Pariser Straße. Diverses Diebesgut hatten die Einbrecher schon für den Abtransport bereit gelegt, als die von einem Zeugen gerufenen Polizisten gegen 1.30 Uhr in der Schule anrückten. Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung lauten nun die Vorwürfe gegen die halbstarken Einbrecher.

Hinweis: In einer ersten Version dieses Artikels hieß es, die jungen Männer seien in die Wilhelm-Busch-Schule eingebrochen. Das kommunizierte die Polizei Brandenburg auch am Mittwoch auf Nachfrage so. In der Schule selbst ist von einem Einbruch in die Einrichtung nichts bekannt.

Von Philip Rißling